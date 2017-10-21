鬥陣特攻》不敵韓國勁旅MVPS 閃電狼小組第二進八強

儘管本場輸給MVPS，但閃電狼還是以7分積分，分組第二挺進八強賽。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》APAC泛亞太超級錦標賽21日進行A組最後賽程，前兩場比賽中韓強隊VG及MVPS紛紛打敗美國Envison，而最後一場閃電狼首度面對MVPS，儘管發揮頑強抵抗力，但細節處理不夠好，還是讓對手連下三勝，直到第四張努巴尼地圖才順利以3比2取得首勝。最終閃電狼就以累積7分積分險勝中國VG的5分，以分組第二挺進八強賽，MVPS則是10分積分、分組第一晉級。

本場由閃電狼對上韓國MVPS。（取自Twitch）

首張地圖為綠洲城控制圖，閃電狼開局就打出氣勢連奪四顆人頭、率先取得控制點，拿下第一局；而第二局也靠著Baconjack閃光快速繞後收頭，但接下來卻遭對方雙飛陣壓制追平比數；而第三局儘管又由閃電狼取得99%控制進度，最後卻遭法拉在上空不斷狙擊，逆轉落敗。

首張地圖閃電狼無法擋下法拉及慈悲的雙飛陣而落敗。（取自Twitch）

第二張地圖垃圾鎮護送圖，閃電狼開局就被對方奪命女率先狙殺兩顆人頭，又被閃光繞後撕裂陣型，但閃電狼卻發生無人碰車、讓該局直接結束的失誤，以0分結束該回合；攻守交換後，MVPS直接拿出壁壘機兵配萊茵哈特架盾套路，卻被Kmomo D.VA兩度自爆遏止攻勢，但第三波的壁壘機兵憑著兩次復活機會硬是將戰局逆轉，護送推車抵達A點，以1比0取得第二勝。

第三張地圖阿努比斯神廟佔領圖，MVP先靠著堅固防守讓閃電狼一分未得，但攻守交換後閃電狼也靠著Zonda士兵76先擊殺想開啟電磁脈衝進場的駭影，Baconjack閃光又繞後收下對方兩顆人頭，讓對方也以0分收場，雙方以0比0進入加賽的花村地圖，但閃電狼無法擋住對方拳王攻勢，還是以2比0落敗讓對方拿下第三勝。

Zonda搶殺想開電磁脈衝進場的駭影，成功將戰局拖入加賽。（取自Twitch）

第四張地圖努巴尼佔領護送圖，由閃電狼先攻，靠著雙飛陣及培根閃光的繞後很快拿下第一分，逼得對方從路西歐換回慈悲，但又遭培根閃光及Zonda麥卡利不斷收頭，閃電狼順利將推車護送終點，取得三分；攻守交換後，MVP同樣採雙飛陣搭配地面閃光攻勢，但閃電狼不斷以砲台陣阻擋對方攻勢，Zonda士兵76也成功狙殺上空法拉，儘管對方拿出死神打出一波漂亮攻勢將推車送至B端，但最終還是被閃電狼的殭屍流守下第三點，以3比2拿下寶貴一局大分。

就是靠著這局大分，讓閃電狼以7分比下VG的5分，順利以分組第二挺進下一輪賽事的八強賽，八強賽將於26日開始，對手將會是中國聯賽OWPS或是韓國聯賽APEX的第一名隊伍，強度十分高；而明日還有台灣另一支戰隊ahq比賽，將於晚間七點出戰中國勁旅MT1。