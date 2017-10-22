MLB》有狀況立刻上 韋蘭德、凱可牛棚待命

太空人投手全員牛棚待命。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今在主場與洋基進行最終決戰，獲勝隊伍可前進世界大賽，全員待命隨時準備上場，總教練辛奇（A.J. Hinch）表示臨場調度得靠直覺，昨先發奪勝的韋蘭德（Justin Verlander）也可能連兩天登板。

「太空王」韋蘭德昨先發7局飆8K無失分，投99球有70球好球，率太空人打破主場瀕臨淘汰必輸球的魔咒逼出第七戰，總教練辛奇賽後受訪時並未排除讓韋蘭德第七戰再上的可能，多名投手也已紛紛請纓上陣。

賽揚左投「大鬍子」凱可（Dallas Keuchel）已於美聯冠軍系列賽G1及G5掛帥先發，但今天關鍵第七戰仍待命準備上陣，「沒有投手會待在休息室的，我們全部都會去牛棚，包括我自己在內，如果有狀況我會上，希望一切進展順利。」凱可說。

太空人今派摩頓（Charlie Morton）先發，但每位投手都將待命準備上場，包括先發麥卡勒（Lance McCullers）、麥修（Collin McHugh）及凱可，昨役第6戰關門1局用23球的終結者翟爾斯（Ken Giles）也隨時待命。

凱可隨時準備上場。（資料照，法新社）

「這可是第七戰，我會冷靜調度、謹慎行事，看看狀況如何。我會盡量用人，當然囉，如果能有韋蘭德會是最理想的情況，但我得先好好問問他才行，我會跟他談。」總教練辛奇說，表示結果會如何誰都說不準，要真的看到韋蘭德出場熱身才能確定，但也強調會以韋蘭德的健康為第一優先。

「我們會保護他的健康，不會做傻事。這些傢伙真的非常想贏，Dallas已經告訴我他能夠上場，Lance也跟我說休三天已經非常足夠、絕對能投，我期待我們能有很多自告奮勇的傢伙，上場投球分擔出局數。」辛奇說。

辛奇表示他會竭盡所能安排，但是直覺將是決定臨場調度的關鍵，強調得做好萬全準備來因應各種狀況，對於特殊狀況也得先有打算，「所有預料到的狀況都要先有計畫，每個球員都待命上陣，從讓投手輪番上陣、到讓摩頓先發完投的狀況，全都要有計畫。」

傳奇名投「巨怪」強森（Randy Johnson）曾在2001年世界大賽第6戰先發，主投7局無失分用104球無關勝敗，第7戰續從牛棚出發，投1.1局為球隊守下勝利，擊敗洋基勇奪世界大賽冠軍。

太空人總教練強調先有計畫、臨場再憑直覺調度。（資料照，法新社）