MLB》世界大賽首戰由克蕭先發 席格有望回歸扛DH

克蕭將於世界大賽首戰掛帥先發。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇以4：1擊敗小熊拿下國聯冠軍，率先晉級世界大賽，首戰已確定由王牌克蕭（Clayton Kershaw）掛帥先發，因傷缺陣多時的明星游擊手席格（Corey Seager）也有望回歸。

例行賽戰績最佳的道奇擁有世界大賽主場優勢，前兩戰將於道奇球場進行，總教練羅伯斯（Dave Roberts）昨受訪時透露，因背傷缺陣國聯冠軍系列賽的游擊手席格，有望在世界大賽第一戰就能歸隊。

總教練羅伯斯也說，克蕭將擔任世界大賽首戰先發，後續的輪值安排則會擇期公佈。美聯冠軍系列賽戰況膠著，太空人與洋基戰成3：3平手，今天最終第七戰將決定誰能挺進世界大賽。

克蕭曾在日前打趣表示，期待太空人和洋基能打滿七場，然後在第7戰打到37局。這位三屆塞揚獎得主即將迎接生涯首次世界大賽先發，國聯封王戰後曾帶著小孩在球場同樂，心情相當不錯。

How does Clayton Kershaw celebrate the NLCS? Playing with his kids on the field after the game. #Dodgers pic.twitter.com/TxOuT7QP8L — Fred Roggin （@FredNBCLA） 2017年10月20日

道奇官方推特今更新備戰狀況，總教練羅伯斯表示有可能讓席格擔任DH，但要看實戰練打狀況如何再做決定。輪值部分，希爾（Rich Hill）與達比修有將擔任第二及第三戰先發，但順序尚未決定。

席格有望歸隊擔任DH。（資料照，美聯社）