MLB》世界大賽首戰由克蕭先發 席格有望回歸扛DH

克蕭將於世界大賽首戰掛帥先發。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇以4:1擊敗小熊拿下國聯冠軍,率先晉級世界大賽,首戰已確定由王牌克蕭(Clayton Kershaw)掛帥先發,因傷缺陣多時的明星游擊手席格(Corey Seager)也有望回歸。

例行賽戰績最佳的道奇擁有世界大賽主場優勢,前兩戰將於道奇球場進行,總教練羅伯斯(Dave Roberts)昨受訪時透露,因背傷缺陣國聯冠軍系列賽的游擊手席格,有望在世界大賽第一戰就能歸隊。

總教練羅伯斯也說,克蕭將擔任世界大賽首戰先發,後續的輪值安排則會擇期公佈。美聯冠軍系列賽戰況膠著,太空人與洋基戰成3:3平手,今天最終第七戰將決定誰能挺進世界大賽。

克蕭曾在日前打趣表示,期待太空人和洋基能打滿七場,然後在第7戰打到37局。這位三屆塞揚獎得主即將迎接生涯首次世界大賽先發,國聯封王戰後曾帶著小孩在球場同樂,心情相當不錯。

How does Clayton Kershaw celebrate the NLCS? Playing with his kids on the field after the game. #Dodgers pic.twitter.com/TxOuT7QP8L