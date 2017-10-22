MLB Live》判你飛球出局！法官沒收全壘打守分數

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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洋基
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0
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0
|
0
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1
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0
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太空人
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0
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0
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0
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2
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0
第二局
2下，古利爾（Yuli Gurriel）右外野飛球就要形成安打，賈吉硬是跳起接殺，沒收全壘打。2出局後，岡薩雷茲（M. Gonzalez）擊出安打，太空人攻占一二壘，最後瑞迪克（Josh Reddick）飛球接殺，太空人再留下殘壘。
第一局
1下，首棒「春天哥」史普林格（George Springer）擊出安打，太空人留下殘壘。
1上，摩頓3球三振強棒葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），耗10球讓洋基三上三下。
賽前
MLB美聯冠軍戰第七戰殊死戰，太空人派出摩頓（Charlie Morton）先發，洋基將由沙巴西亞（C. C. Sabathia）掛帥。關鍵的天王山之戰，會是洋基攻破休士頓主場拿下世界大賽門票，還是太空人能成功在鄉親父老前守住勝利呢？敬請期待。
雙方先發陣容
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洋基
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守位
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棒次
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太空人
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守位
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B. Gardner
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LF
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1
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G. Springer
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CF
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A. Judge
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RF
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2
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A. Bregman
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3B
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D. Gregorius
|
SS
|
3
|
J. Altuve
|
2B
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G. Sanchez
|
C
|
4
|
C. Correa
|
SS
|
G. Bird
|
1B
|
5
|
Y. Gurriel
|
1B
|
S. Castro
|
2B
|
6
|
E. Gattis
|
DH
|
A. Hicks
|
CF
|
7
|
B. McCann
|
C
|
T. Frazier
|
3B
|
8
|
M. Gonzalez
|
LF
|
C. Headley
|
DH
|
9
|
J. Reddick
|
RF
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沙巴西亞（C. C. Sabathia）
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先發投手
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摩頓（Charlie Morton）