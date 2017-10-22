2017 台北世大運

MLB Live》判你飛球出局！法官沒收全壘打守分數

2017/10/22 08:48

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

洋基

0

0

0

1

0

太空人

0

0

0

2

0

第二局

2下，古利爾（Yuli Gurriel）右外野飛球就要形成安打，賈吉硬是跳起接殺，沒收全壘打。2出局後，岡薩雷茲（M. Gonzalez）擊出安打，太空人攻占一二壘，最後瑞迪克（Josh Reddick）飛球接殺，太空人再留下殘壘。

第一局

1下，首棒「春天哥」史普林格（George Springer）擊出安打，太空人留下殘壘。

1上，摩頓3球三振強棒葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），耗10球讓洋基三上三下。

賽前

MLB美聯冠軍戰第七戰殊死戰，太空人派出摩頓（Charlie Morton）先發，洋基將由沙巴西亞（C. C. Sabathia）掛帥。關鍵的天王山之戰，會是洋基攻破休士頓主場拿下世界大賽門票，還是太空人能成功在鄉親父老前守住勝利呢？敬請期待。

雙方先發陣容

洋基

守位

棒次

太空人

守位

B. Gardner

LF

1

G. Springer

CF

A. Judge

RF

2

A. Bregman

3B

D. Gregorius

SS

3

J. Altuve

2B

G. Sanchez

C

4

C. Correa

SS

G. Bird

1B

5

Y. Gurriel

1B

S. Castro

2B

6

E. Gattis

DH

A. Hicks

CF

7

B. McCann

C

T. Frazier

3B

8

M. Gonzalez

LF

C. Headley

DH

9

J. Reddick

RF

沙巴西亞（C. C. Sabathia）

先發投手

摩頓（Charlie Morton）

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