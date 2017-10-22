MLB Live》判你飛球出局！法官沒收全壘打守分數

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 洋基 0 0 0 1 0 太空人 0 0 0 2 0

第二局

2下，古利爾（Yuli Gurriel）右外野飛球就要形成安打，賈吉硬是跳起接殺，沒收全壘打。2出局後，岡薩雷茲（M. Gonzalez）擊出安打，太空人攻占一二壘，最後瑞迪克（Josh Reddick）飛球接殺，太空人再留下殘壘。

第一局

1下，首棒「春天哥」史普林格（George Springer）擊出安打，太空人留下殘壘。

1上，摩頓3球三振強棒葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），耗10球讓洋基三上三下。

賽前

MLB美聯冠軍戰第七戰殊死戰，太空人派出摩頓（Charlie Morton）先發，洋基將由沙巴西亞（C. C. Sabathia）掛帥。關鍵的天王山之戰，會是洋基攻破休士頓主場拿下世界大賽門票，還是太空人能成功在鄉親父老前守住勝利呢？敬請期待。

雙方先發陣容