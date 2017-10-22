MLB》守備關鍵助殺 摩頓第七戰先發無失分名留青史

摩頓第七戰先發無失分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今在主場與洋基進行最終決戰，銜命先發的摩頓（Charlie Morton）主投5局送出5K，守備策動關鍵助殺成功擋下可能失分，成就摩頓第七戰無失分名留青史。

美聯冠軍賽G3先發僅投3.2狂失7分吞敗的摩頓，今在最終第七戰掛帥先發，首局就演出2次三球三振霸氣下丘，2局上開局被敲安打後，只花5球俐落解決三位打者，4局投完僅用36球一分未失。

5局上摩頓首度遭遇亂流，柏德（Greg Bird）打第一球掃出右外野二壘安打，摩頓飆K後發生暴投、保送，洋基1出局攻占一三壘，下一棒佛雷瑟（Todd Frazier）擊出內野滾地球，三壘手柏格曼（Alex Bregman）接球後果決傳給捕手麥肯（Brian McCann），成功將柏德擋在本壘前。

摩頓接著用4球再度製造滾地出局結束洋基進攻，完成先發任務退場休息，摩頓此役用球數精簡，5局投完只用54球，其中37球好球，只被擊出2安無失分，5K當中有3次是三球三振，另有1次保送。

《ESPN》指出，摩頓今在第7戰先發無失分的表現讓他風光名留青史，成為自1991年莫里斯（Jack Morris）於世界大賽第七戰完投完封10局後，首位在第七戰先發無失分的美聯投手。

太空人關鍵守備擋下失分。（美聯社）