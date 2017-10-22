MLB》太空人4：0完封洋基 相隔12年闖世界大賽

太空人相隔12年再度闖進世界大賽。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕昨天用全壘打救回球隊，「小巨人」艾圖維今天敲出今年季後賽第5轟，捕手麥肯（Brian McCann）2打點攻守俱佳，加上投手群封鎖洋基，太空人4：0拿下關鍵第7戰，喜收第一座美聯冠軍殺入世界大賽。

前3局洋基、太空人形成投手戰，直到4局下蓋提斯（Evan Gattis）陽春砲突破沙巴西亞（C. C. Sabathia）投球先馳得點，5局下對洋基第2任投手（Tommy Kahnle），太空人從艾圖維全壘打帶動攻勢，麥肯2出局後適時的2分打點二壘安打，單局攻下3分大局奠定勝基。

艾圖維（右）今再度開轟，太空人拿下首座美聯冠軍。（法新社）

相較於太空人在主場如魚得水，洋基全場僅敲出3支零星安打，游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）吞下4K，有美技演出的「法官」賈吉（Aaron Judge）也吞下季後賽破紀錄的27K。而太空人此役並未用上「預告」牛棚待命的凱可（Dallas Keuchel）、韋蘭德（Justin Verlander），僅由先發摩頓（Charlie Morton）5局、麥卡勒（Lance McCullers Jr.）4局接力守成。

太空人自2013年離開國聯轉戰美聯，今年首度拿下美聯冠軍，也是繼2005年後相隔12年再次闖進世界大賽。