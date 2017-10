NBA》致勝爆扣加再見火鍋 字母哥狂轟生涯新高44分（影音）

亞德托昆波狂轟生涯新高44分。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕昨遭騎士圍捕的公鹿今在主場揚眉吐氣,當家球星「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)在第四節尾聲一夫當關帶頭衝,先用爆扣灌下超前分,再賞對方麻辣鍋霸氣送客,全場狂砍生涯新高44分,率公鹿以113:110氣走拓荒者拿下本季主場首勝。

開季前兩戰分別攻下37、34分的亞德托昆波今天續在主場火力全開,三節打完公鹿暫以84:80領先,拓荒者球星里拉德(Damian Lillard)在第4節表現大爆發,單節狂砍16分在最後一分鐘助拓荒者以110:109反超前。

亞德托昆波在最後30秒2罰盡墨,拓荒者抓下籃板後喊暫停,最後20秒由雙槍之一的麥考倫(CJ McCollum)持球,亞德托昆波上前盯防成功抄截,隊友布洛格登(Malcolm Brogdon)撿到球立刻發動快攻,在半場接到球的亞德托昆波直搗禁區,將拓荒者三名防守者甩在後頭,飛身爆扣灌進超前分,公鹿以111:110要回領先。

亞德托昆波灌進致勝分。(美聯社)

亞德托昆波與隊友擊掌。(美聯社)

拓荒者喊暫停,半場發球組織進攻,只剩11.4秒結束比賽,里拉德與中鋒諾基奇(Jusuf Nurkic)擋拆搭配,米德爾頓墊步接球後試圖把球放進籃框,卻遭亞德托昆波封阻慘吃麻辣鍋,公鹿最後3秒2罰俱進穩穩守住勝利,本季主場首勝開胡。

亞德托昆波全場命中率7成39,狂轟44分寫下生涯新高,外帶8籃板4助攻和關鍵2抄截,唯一一次阻攻就是價值連城的再見麻辣鍋,拓荒者雙槍里拉德和麥考倫各拿26分,不敵表現大爆發的「希臘怪物」亞德托昆波。

字母哥致勝爆扣:

1-point game, 21 seconds left, Giannis rips McCollum and explodes for go-ahead dunk pic.twitter.com/rVwSFKw8bq

字母哥再見火鍋:

WOW, Giannis Antetokounmpo game-saving block on 7-foot Jusuf Nurkic ALL HAIL THE GREEK FREAKpic.twitter.com/6aiHxknmjV