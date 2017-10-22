NBA》致勝爆扣加再見火鍋 字母哥狂轟生涯新高44分（影音）

亞德托昆波狂轟生涯新高44分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨遭騎士圍捕的公鹿今在主場揚眉吐氣，當家球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在第四節尾聲一夫當關帶頭衝，先用爆扣灌下超前分，再賞對方麻辣鍋霸氣送客，全場狂砍生涯新高44分，率公鹿以113：110氣走拓荒者拿下本季主場首勝。

開季前兩戰分別攻下37、34分的亞德托昆波今天續在主場火力全開，三節打完公鹿暫以84：80領先，拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）在第4節表現大爆發，單節狂砍16分在最後一分鐘助拓荒者以110：109反超前。

亞德托昆波在最後30秒2罰盡墨，拓荒者抓下籃板後喊暫停，最後20秒由雙槍之一的麥考倫（CJ McCollum）持球，亞德托昆波上前盯防成功抄截，隊友布洛格登（Malcolm Brogdon）撿到球立刻發動快攻，在半場接到球的亞德托昆波直搗禁區，將拓荒者三名防守者甩在後頭，飛身爆扣灌進超前分，公鹿以111：110要回領先。

亞德托昆波灌進致勝分。（美聯社）

亞德托昆波與隊友擊掌。（美聯社）

拓荒者喊暫停，半場發球組織進攻，只剩11.4秒結束比賽，里拉德與中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）擋拆搭配，米德爾頓墊步接球後試圖把球放進籃框，卻遭亞德托昆波封阻慘吃麻辣鍋，公鹿最後3秒2罰俱進穩穩守住勝利，本季主場首勝開胡。

亞德托昆波全場命中率7成39，狂轟44分寫下生涯新高，外帶8籃板4助攻和關鍵2抄截，唯一一次阻攻就是價值連城的再見麻辣鍋，拓荒者雙槍里拉德和麥考倫各拿26分，不敵表現大爆發的「希臘怪物」亞德托昆波。

字母哥致勝爆扣：

1-point game, 21 seconds left, Giannis rips McCollum and explodes for go-ahead dunk pic.twitter.com/rVwSFKw8bq — Giannis Wobtetokoupo （@World_Wide_Wob） 2017年10月22日

字母哥再見火鍋：