NBA》魏少僅拿6分 雷霆不敵爵士

魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今日作客爵士，前役繳出大三元的「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），此役手感冷凍僅拿6分；而爵士在戈貝爾（Rudy Gobert）繳出16分12籃板「雙十」成績帶領下，以96：87擊敗雷霆。

首節雙方手感都不佳，不過爵士末段打出一波7：0的攻勢，帶著21：14領先進入第二節。次節雷霆手感持續冰冷，爵士趁機拉開比數至17分差，不過隨後雷霆三巨頭回神，P.喬治（Paul George）和安東尼（Carmelo Anthony）外線跳投頻頻得手，幫助雷霆上半場打完將差距縮小至10分。

下半場一開始P.喬治連續命中2記3分球，再將比數拉進，不過爵士英格斯（Joe Ingles）挺身而出，連續命中3分幫助爵士再度拉開。末節已有17分落後的雷霆開節打出一波12：2攻勢，把差距拉回至個位數，隨後爵士轉換進攻模式，將攻擊目標轉至內線，頻頻切入得手保住領先優勢，終場爵士以96：87擊敗雷霆，本季首勝到手。

雷霆三巨頭P.喬治拿下22分5籃板5抄截，安東尼貢獻26分3籃板，而「魏少」魏斯布魯克手感冰冷，全場11投僅2中拿下6分，不過仍貢獻13籃板9助攻。爵士方面戈貝爾繳出16分13籃板「雙十」成績，英格斯也砍下19分3籃板。

戈貝爾。（美聯社）