MLB》最後6人次全投曲球 麥卡勒4局6K無失分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今在主場完封洋基勇奪隊史首座美聯冠軍，睽違12年再度勇闖世界大賽，先發摩頓（Charlie Morton）和麥卡勒（Lance McCullers）攜手完封對手，麥卡勒後援4局狂飆6K名留青史，最後6人次全投曲球完全封鎖洋基。

G3先發投不滿4局爆7分吞敗的摩頓，今在美聯冠軍割喉戰強勢回歸，先發5局送出5K只用54球，成為自1991年莫里斯（Jack Morris）後首位在季後賽第七戰先發無失分的美聯投手。

登板接手的麥卡勒表現更狂，後援4局只被擊出1安沒有失分，狂飆6K締造難得記錄，成為大聯盟史上第三位在驟死戰後援登板、單場飆出超過4K以上的投手，上一位達陣的是巨人王牌邦賈納（Madison Bumgarner），他在2014年世界大賽第七戰後援5局0失分飆4K率巨人奪冠。

麥卡勒後援4局無失分狂飆6K。（法新社）

麥卡勒賽後表示昨天有找隊上王牌先發凱可（Dallas Keuchel）聊過，今天若上場絕對全力以赴毫無保留，「他跟我說：『嘿，你或許不是先發主投，但你可能把比賽投完呢！』我就告訴他：『如果我有機會投完比賽，我絕對每一球都用盡全力去丟，就這樣一直丟下去。』」

麥卡勒後援4局共用54球（37顆好球），8局上開局投出保送後，麥卡勒改變配球模式效果驚人，根據大聯盟逐球記錄，麥卡勒此役最後24球全是彈指曲球，連續解決6名打者結束比賽，期間送出4K全是揮空三振，此役開轟的賈吉（Aaron Judge）更是連揮三空棒遭到三振。

談到自己霸氣十足的驚人表現，麥卡勒回憶當下鬥志高昂，完全不想退場休息，回到主場比賽更是讓全隊士氣大振，「我們搶下兩勝後連輸洋基三場，大家對我們議論紛紛，但是我們成功重振旗鼓、回到主場比賽。韋蘭德（Justin Verlander）把關第六戰，摩頓也投超好，這支球隊實在是，從頭到尾都讓人難以置信。」麥卡勒說。

麥卡勒與捕手激動擁抱。（美聯社）