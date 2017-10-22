宜蘭囝仔好棒 李慈雲全運會鐵餅奪冠

宜蘭縣頭城鎮的李慈雲，在這次於宜蘭舉辦的全國運動會男子鐵餅項目，以51公尺的成績為家鄉留下冠軍。（記者林敬倫攝）

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮的李慈雲，在這次於宜蘭舉辦的全國運動會男子鐵餅項目，以51公尺的成績為家鄉留下冠軍，他謙虛的說，雖然很高興為家鄉奪冠，但擲出來成績還是不如預期，未來將持續訓練，希望能擲出更好的成績，以參加下屆亞運為首要目標。

23歲的李慈雲是宜蘭高中及國立體育大學路上競技系畢業，高二開始加入田徑隊，因體型壯碩，原先是鉛球選手，後來因一次休息時間，因一時興起，與學長競賽擲鐵餅，發現成績也不差，擲出了信心，遂開始投入擲鐵餅的訓練。

這次全運會李慈雲以51公尺的距離，在男子鐵餅項目為家鄉留下金牌，這是宜蘭選手全運開幕後，獲得的首面金牌，將可獲得40萬元獎勵金；李慈雲說，這是他第3次參加全運會，很高興這次能為家鄉留下冠軍，不過因為太緊張，第一擲擲出51公尺後，開始亂用力，後面反而擲不好，導致成績不如預期。

「練習時會練到想哭！」李慈雲指出，擲鐵餅不是力氣大就擲的遠，最重要的是出手的速度，速度越快擲得越遠，要抓到教練要求的出手感覺，非常不容易，即便奪冠，他的出手速度仍未達到完美，這需要經過長期的訓練去克服。

李慈雲表示，過去他比賽最好的成績是53公尺，未來希望能擲出超過58公尺的成績，打破全國紀錄，未來會持續訓練，現階段以參加明年亞運為終極目標。

李慈雲說，這次雖然奪冠，但成績不如預期，未來會繼續努力，朝參加亞運為目標邁進。（記者林敬倫攝）

宜蘭縣頭城鎮的李慈雲（左），在這次於宜蘭舉辦的全國運動會男子鐵餅項目，以51公尺的成績為家鄉留下冠軍。（記者林敬倫攝）