舉重》里約奧運後首度復出 許淑淨快意摘金（影音）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕台灣史上首位奧運雙金選手舉重女將許淑淨，今於全運會女子53公斤級出賽，這也是他自里約奧運後首度出賽，雖狀況尚未回到巔峰，仍不負眾望以抓舉90公斤、挺舉115公斤，總合205公斤，拿下金牌。

許淑淨開心摘金。（記者林正堃攝）

許淑淨抓舉第一把成功舉起80公斤，第二舉再順利舉起90公斤後，第三舉選擇挑戰92公斤失敗，但抓舉90公斤仍領先排名第二的選手有18公斤之多。

許淑淨挺舉開把重量為105公斤，輕鬆舉起後確定奪金，第二舉挑戰110公斤、第三舉再升高至115公斤都順利成功。

今年世大運前夕，許淑淨因腿傷婉拒火炬手，之後因傷勢過重，放棄世大運比賽，當時她還大哭一場。

許淑淨目前是女子53公斤級總合的紀錄保持人，2014年仁川亞運決賽，他曾以抓舉101公斤、挺舉132公斤，總和233公斤摘金，而總合233公斤仍是世界紀錄。

許淑淨今代表雲林縣出賽，期盼把全運會當作傷後復出的起點，以備戰年度最重要的舉重世錦賽。本屆世錦賽將於11月28於美國加州舉辦，上屆2015年世錦賽，仍在巔峰期的許淑淨，繳出抓舉96公斤摘銀，挺舉125公斤、總和221公斤，拿下2金、1銀。

教練蔡溫義表示，許淑淨把目標放在年底的世錦賽，全運會仍以調整為主，畢竟也很久沒在國人面前亮相。

許淑淨傷後復出。（記者林正堃攝）

許淑淨傷後復出，教練蔡溫義緊盯。（記者林正堃攝）

許淑淨傷後復出。（記者林正堃攝）

舉重好手許淑淨自里約奧運後，全運會首度亮相。（資料照，記者王藝菘攝）