MLB》韋蘭德奪美聯冠軍MVP 未婚妻阿普頓獻吻放閃

韋蘭德親吻未婚妻阿普頓。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕太空人4：0完封洋基，拿下首座美聯冠軍，台灣時間25日（三）將和道奇世界大賽碰頭，昨先發7局無失分鎖住重要1勝的韋蘭德（Justin Verlander）被選為美聯冠軍賽MVP，他的未婚妻阿普頓（Kate Upton）自然沒有缺席這一刻，兩人大方親親放閃。

韋蘭德在8月31日讓渡交易大限從老虎來到太空人，轉戰後9戰全勝、未嘗敗績，包括季後賽3場先發、1場後援，這樣的成績讓他成為美聯冠軍賽MVP。韋蘭德表示，自己當初做了正確的選擇，「這就是比賽的全部：作為一名球員，像個孩子從小聯盟一路成長，夢想著奪冠而努力。」

毅然決然離開老虎，來到太空人不到2個月就要邁入最後的舞台，韋蘭德說，會放棄不交易條款，凱可（Dallas Keuchel）的電話是關鍵，「凱可和我說，如果你決定來到太空人，就不會後悔，我彷彿有一種共鳴，也讓我緊張起來，他也是我決定交易後打的第一通電話，於我而言他那通電話對我意義非凡。」

韋蘭德自爆加入太空人，凱可（右）的電話是關鍵。（美聯社）

雖然韋蘭德今天沒上場，未婚妻阿普頓仍到場為太空人加油，這次更穿上整組太空人外套、球帽以示忠誠，韋蘭德也說，因為阿普頓的關係，讓決定交易的過程容易許多，至於兩人什麼時候結婚？阿普頓日前回應，預計在明年新娘秀尋找適合的婚紗，她也坦言籌備婚禮很困難，要步入禮堂可能還需要一段時間。

韋蘭德拿下美聯冠軍賽MVP，未婚妻阿普頓到場支持。（法新社）