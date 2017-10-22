MLB》睽違47年的百勝對決！ 世界大賽首戰克蕭對決凱可

太空人升空勇闖世界大賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今完封洋基挺進世界大賽，將與同為百勝勁旅的道奇爭冠軍，總教練辛奇（A.J. Hinch）賽後火速宣布前兩戰輪值決定，首戰由「大鬍子」凱可（Dallas Keuchel）掛帥先發，勇奪美聯冠軍戰MVP的韋蘭德（Justin Verlander）主投第二戰。

例行賽戰績最佳的道奇擁有世界大賽主場優勢，順利晉級後已率先宣布，世界大賽首戰將由王牌克蕭（Clayton Kershaw）先發主投，將於主場迎戰美聯冠軍隊，希爾（Rich Hill）與達比修有將擔任第二及第三戰先發，但順序尚未決定。

太空人隨後在主場最終決戰完封洋基，拿下隊史首座美聯冠軍挺進世界大賽，總教練辛奇在賽後受訪時公佈前兩戰的先發名單，首戰交給「大鬍子」凱可主投，「太空王」韋蘭德則於第二戰掛帥先發。

談到太空人從聯盟墊底一路爬到分區冠軍、例行賽豪奪百勝的過程，凱可感性表示過程漫長、一切得來不易，是因為許多人努力把握住機會才能走到這裡。勇奪美聯冠軍系列賽MVP的韋蘭德也說，奮鬥至此相當不容易，不會把一切視為理所當然，贏得聯盟冠軍闖進世界大賽將是職涯重要回憶，希望能贏得世界大賽。

韋蘭德與凱可開心慶功。（法新社）

大聯盟官網點出，世界大賽首戰將是塞揚左投的王牌大對決，同為29歲的凱可和克蕭都是第一次打世界大賽。勇奪美聯MVP、將在世界大賽第二戰先發的韋蘭德則有豐富經驗，生涯4度在「輸球就淘汰」的季後賽關鍵戰先發都奪勝。

大聯盟官網認為，道奇打線實力雄厚，追打壞球率僅2成37為全大聯盟最低，又能展現驚人纏鬥力與投手糾纏，國聯分區及冠軍系列賽都只輸一場就晉級，但擁有2位塞揚先發的太空人，同樣鬥志高昂不容小覷。

《ESPN》指出，今年的世界大賽將由兩支例行賽百勝球隊正面交鋒，道奇本季豪奪104勝為全大聯盟最佳，本季升空的太空人則有101勝，是大聯盟繼1970年後金鶯（108勝）對紅人（102勝）後，世界大賽再度上演「百勝對決」的精采戲碼。

克蕭喜迎生涯首次世界大賽。（資料照，法新社）