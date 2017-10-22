電競》電競就是「打打殺殺」？ 地方爸媽這樣看

[2]電競館內有許多供民眾體驗項目。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／宜蘭報導〕首屆運動產業博覽會日前於宜蘭正式登場，最令人眼睛一亮的莫過於「電子競技館」，現場除了開放民眾免費體驗穿戴式VR科技、遊戲外，還有一面面的電競識讀背板，讓民眾可以更了解台灣電競發展面貌，本（22）日適逢假日，便有不少親子家庭前往參觀，更有兩組家庭的爸爸被問到對於電競的看法，都認為如果未來自己的孩子真的要走電競選手這條路，會表示支持。

配合全運會期間舉辦的《運動產業博覽會》內容十分豐富，共分為「電子競技館」、「宜蘭勁館」、「台灣館」、「好館」等四大主題，更邀請到台灣許多運動品牌大廠及新興運動廠商一同展示最新穎的運動產業、運動科技與電子競技、VR等體驗活動，展演期間將從10月20日至29日止。

《運動產業博覽會展演期間將從10月20日至29日止。（記者陳耀宗攝）

展場地點中興文創園區十分寬闊，很適合民眾在假日來此透透氣，記者本日實地走訪，便看見許多家庭、朋友們前往參觀，四大廠館就屬電競館最為吸睛、人潮也最多，館內動線雖不算大，但卻有許多可供民眾體驗的3C遊戲攤位，更有騎乘式的大型VR設備，也吸引不少民眾排隊體驗。

民眾體驗VR設備，十分有趣。（記者陳耀宗攝）

現場更有騎乘式的大型VR設備，也吸引不少民眾排隊體驗。（記者陳耀宗攝）

除了電子與遊戲攤位外，現場還有許多關於台灣電競發展史的背板，就豎立在接近入口的位置，一窺其歷史，更可以發現台灣電子競技發展不到20年，卻有包括「電玩小子」曾政承拿過《世界電子競技大賽》世界帝國2項目冠軍以及《英雄聯盟》的TPA戰隊及閃電狼戰隊分別拿下S2全球總決賽冠軍與2017IEM全球總冠軍。

現場還有許多關於台灣電競發展史的背板，就豎立在接近入口的位置。（記者陳耀宗攝）

實地訪問現場參觀的兩對家庭，第一位受訪者簡先生表示，本來對電競不是很了解、也沒有常玩電動，但知道近年國內有在推電競，藉此機會來了解一下。言談間，簡先生也主動提到台灣代表團在今年亞室運電競項目拿到不錯成績；再被問到如果自己小孩未來說想走電競這條路，他更是持開放態度，「小孩有興趣當家長一定會支持，總比自己偷偷摸摸去做來得好」。

受訪者簡先生有關注日前甫落幕的亞室運。（記者陳耀宗攝）

另一對家庭的爸爸王先生則是認為，現在的一些電子遊戲結合運動，不再只是眼睛盯著螢幕，對小孩肢體協調有很不錯的幫助，「單純只是打打殺殺的不喜歡」，雖然當父母的本身對電競不常接觸，但如果未來孩子想當電競選手，他認為「其實也是可以」，畢竟現在國家也滿重視這塊，「如果小孩有興趣，真的喜歡走這條路我也是不反對」。

王先生帶著一家四口來前參觀電競館。（記者陳耀宗攝）

從受訪者的言談也可看出，像這樣的電競館以及逐漸浮上檯面的許多電競賽事，其實國內民眾是有感的，而如果挑對時間來，民眾更可以直接走入「電子競技館」的最後面，可是一個寬敞的電競比賽場地，這裡將會是：《英雄聯盟》、《爐石戰記》、《傳說對決》、《絕對武力Online》與《快打旋風V》等五項電競比賽的決賽場地。

走入「電子競技館」的最後面，可是一個寬敞的電競比賽場地，將做為五項電競賽事的比賽場地。（記者陳耀宗攝）

從即日起開始，相關電競賽程如下：

10月22日：傳說對決四強至冠軍賽

10月26日：爐石戰記八強賽

10月27日：爐石戰記四強至冠軍賽

10月28日：CS絕對武力4強至冠軍賽

10月29日：英雄聯盟4強至冠軍賽