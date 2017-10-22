NBA》睽違五年！魔術中止對戰騎士17連敗

伍切維奇拿下全場最高23分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天在主場吞下新球季首場敗仗，以93：114，21分之差輸給魔術，此役魔術靠著全隊6人得分上雙，中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）拿下全場最高23分，以及近五成的三分球命中率，終於中止對戰騎士的17連敗。

魔術上次擊敗騎士已經是2012年11月23日，賽前魔術主帥沃格爾（Frank Vogel）受訪時表示，「我不清楚這件事情，我們知道今天有機會獲勝，我們只專注在贏球上，五年前發生的事已經不是重點了。」

魔術教練沃格爾。（法新社）

魔術本場開賽就壓著騎士打，首節得分更是騎士的兩倍之多，整場比賽從未落後，還一度將比數擴大到37分差，光是三分球就比騎士多了整整十顆。且騎士先發五人中僅詹姆斯（Lebron James）、洛夫（Kevin Love）得分上雙，魏德 （Dwyane Wade）、克勞德（Jae Crowder）和卡德隆（Jose Calderon）合計僅僅拿到7分，團隊命中率更不到四成。

詹皇下半場出手減半，命中率嚴重下滑。（今日美國）

值得一提的是，此戰魔術板凳球員合計貢獻58分，且有3人得分上雙，相較騎士替補球員的45分，光是尚伯特（Iman Shumpert）就包辦21分，替補陣容表現明顯有落差。