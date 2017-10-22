中職季後賽》詹子賢逆轉2分砲 兄弟險勝統一搶先聽牌

詹子賢擊出逆轉2分砲。（記者廖耀東攝）

〔記者張浩群／綜合報導〕季後挑戰賽第3戰，中信兄弟回到洲際主場迎戰統一獅，詹子賢單場4支2、2分打點，包括5局下的逆轉2分砲，再加上牛棚投手接力封鎖，終場以4：3一分險勝統一獅，系列賽取得2：1的聽牌優勢。

獅子軍在2局上率先展開攻勢， 陳鏞基、劉芙豪接連敲安，今年例行賽未曾在一軍開轟的獅隊捕手林祐樂從兄弟先發投手洪宸宇手中擊出左外野3分砲，助隊先馳得點。兄弟捕手林明杰也在下個半局打回1分，前4局雙方戰成3：1。

兄弟在5局下吹起反攻號角，統一洋投麥克爾先是被陳江和敲出安打，然後對王威晨投出四壞球保送，統一趕緊換上陽建福接替投球，但仍無法止血，周思齊高飛犧牲打先追回一分，下一棒詹子賢則補上一支右外野2分砲，一舉以4：3超前。

洪宸宇投完5局退場後，牛棚投手楊達翔、彭識穎、官大元和陳柏豪接力守成，9局上推出王鴻程關門，雖然一上來被郭阜林敲出二壘安打，但獅隊出現致命跑壘，潘武雄擊出左外野飛球遭接殺後，郭阜林趁機推進至三壘，遭周思齊阻殺出局，瞬間澆熄獅隊反攻氣燄，兄弟終場就以4：3險勝，搶先聽牌。

麥克爾合計只投4局挨4安失3分，另有5次保送和1次三振，無關勝敗，挨轟的陽建福吞下敗投，而洪宸宇則是先發投滿5局就退場，被敲5支安打失3分，另有4次三振和3次保送，拜詹子賢超前轟所賜，拿下季後賽生涯首勝。

洪宸宇拿下季後賽生涯首勝。（記者廖耀東攝）