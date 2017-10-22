LOL世界賽》中國WE戰勝北美C9 最終四強「中韓大戰」

WE以3比2擊敗北美C9，挺進最終四強，將在10月29日對上韓國三星SSG。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽今（22）日進行八強最後賽事，由中國WE對上北美C9，兩支同樣從入圍賽打上來的隊伍終於在八強遇上，儘管首局WE順利在大後期取得首勝，但C9靠著B/P智取連勝兩局，但最終WE還是發揮四保一硬實力再連下兩局，打好打滿以3比2戰勝對手，挺進四強，將在29日強碰韓國三星SSG。

首局WE先選，選擇科加斯（957）、古拉格斯（Condi）、庫奇（xiye）、寇格魔（Mystic）與珍娜（Ben）；C9則是慎（Impact）、嘉文四世（Comtractz）、翱銳龍獸（Jensen）、凱特琳（Sneaky）與露露（Smoothie）。（取自Twitch）

開局C9就靠著翱銳龍獸（Jensen）的強大跑線能力，給予WE極大壓制，也讓C9成功掌握前期節奏；直到28分鐘WE展開反攻，巴龍爭奪戰儘管龍獸先把三個人打殘，但WE卻靠著拉打收下三顆人頭，順勢拿下巴龍，追回前期落後的5000經濟，隨後WE五人集結中路高地壓進主堡邊緣，但被C9成功反打收下三顆人頭。

逃過一劫的C9將兵線反推，接著雙方不斷展現優勢拉打能力，即使兩邊各自拿下兩條巴龍及兩條遠古巨龍，但還是分不出勝負，直到53分鐘第四條巴龍現蹤，WE成功靠著兩路包抄打出0換4，終於在54分鐘拿下勝利。

[3]第二局由C9先選辛吉德（Impact）、嘉文四世（Comtractz）、奧莉安娜（Jensen）、崔絲塔娜（Sneaky）與塔里克（Smoothie）；WE則是茂凱（957）、史瓦妮（Condi）、庫奇（xiye）、寇格魔（Mystic）與卡瑪（Ben）。（取自Twitch）

開局C9就先靠著嘉文四世（Comtractz）GANK塔殺庫奇（xiye）成功，辛吉德（Impact）也拿出招牌越塔洗兵想集結中路推塔，但被WE識破反倒率先取得首塔經濟，14分鐘雙方上路交火，C9強開打出1換2，但WE也同樣保持侵略性遏止C9攻勢，但20分鐘C9趁巴龍一現蹤就火速拿下，隨後茂凱（957）儘管繞後開大控場，但不足以取得人頭，反被C9收下。

29分鐘C9吃下第二條巴龍，再收下對面四顆人頭，隨後帶著巴龍BUFF兵線重返高地收下兵營，開戰瞬間融化寇格魔（Mystic）後再收下茂凱（957），少了大坦的WE應聲倒地，讓C9在31分鐘拿下勝利。

第三局由WE先選，選擇科加斯（957）、茂凱（Condi）、傑西（xiye）、凱特琳（Mystic）與露露（Ben）；C9則是辛吉德（Impact）、嘉文四世（Comtractz）、塔莉雅（Jensen）、崔絲塔娜（Sneaky）與珍娜（Smoothie）。（取自Twitch）

雙方開局就展現極佳意識及操作能力，不斷互相多夾少GANK收下人頭，13分鐘傑西（xiye）也在中路秀一把單殺塔莉雅（Jensen），但同時C9也在下路收下兩顆人頭，靠著流暢轉線收下所有外塔，21分鐘再靠著塔莉雅築牆「關門」成功收下巴龍，隨後挺進高地，先收下茂凱（Condi）後推倒兩座兵營，WE想要反打未果，就被C9在24分鐘早早拿下勝利。

第四局仍由WE先選，選擇科加斯（957）、嘉文四世（Condi）、塔莉雅（xiye）、寇格魔（Mystic）與銳空（Ben）；C9則是特朗德（Impact）、史瓦妮（Comtractz）、奧莉安娜（Jensen）、剎雅（Sneaky）與塔里克（Smoothie）。（取自Twitch）

本場WE選出四保一衝排陣，成效卓越，塔莉雅（xiye）剛上六就築牆來到上路三夾一成功收下特朗德（Impact），下路雙人組接連拿下上、下外塔，狂掃地圖物件，接連兩波會戰又靠著嘉文四世（Condi）強開取得勝果，拿下首條巴龍，22分鐘就踏入對方高地，兩度靠著塔莉雅開大強行推塔，但第二次卻被C9抓到機會靠塔里克無敵反打0換4；但WE又靠塔莉雅築牆強吃巴龍並打退C9成員，靠著強開陣順利推倒三兵營，最終就在33分鐘拿下勝利。

關鍵第五局，由WE先選，選擇吶兒（957）、古拉格斯（Condi）、加里歐（xiye）、寇格魔（Mystic）與珍娜（Ben）；C9則是慎（Impact）、史瓦妮（Comtractz）、奧莉安娜（Jensen）、凱特琳（Sneaky）與露露（Smoothie）。（取自Twitch）

面對WE再度選出四保一陣容，C9開局理當要贏線的下路雙人組竟輸線，錯失多人塔殺機會，也讓吶兒（957）在上路單推外塔，直到13分鐘C9策劃五夾三塔殺才成功收下人頭，WE調線換塔還是更勝一層，多次把握C9調線戰術失利拿下三外塔；C9接連會戰失利也讓WE順利收下巴龍，推倒C9二座兵營，再回頭吃下第三條火龍與巴龍，接著再收下落單的慎，正式拿下三兵營優勢，WE展開最後會戰，順利打出2換3攻勢，拿下最終勝利。

最終WE就以3比2擊敗北美C9，挺進最終四強，將在10月29日對上韓國三星SSG，另一組同樣是由中國RNG對上韓國王者SKT，將在28日下午進行，這樣的四強組合，儼然形成「中國」對上「韓國」爭奪最強賽區的一屆賽事。

這樣的四強組合，儼然形成「中國」對上「韓國」爭奪最強賽區的一屆賽事。（取自Twitch）