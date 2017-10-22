LOL世界賽》S7進入最終四強 中國、韓國誰是最強賽區？

今年世界賽儼然成為一場中韓爭奪最強賽區名號。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》S7世界賽在今日由中國WE以3比2擊敗北美C9後，八強賽畢，也代表最終四強即將來臨，今年組合也十分有看頭，就是來自中國LPL與韓國LCK兩賽區四支隊伍，分別由韓國SKT對上中國RNG、韓國SSG對上中國WE，也讓今年世界賽儼然成為中韓爭奪最強賽區名號。

「全華班」RNG先於28日下午15點30分對上「BO5」王者SKT；另一組則是韓國SSG對上中國WE，將於29日下午15點30分進行。（取自Twitch）

本屆世界大賽首創入圍賽制，從9月的第三個星期就展開對戰，由除了韓國外的四大賽區：LPL、NA LCS、EU LCS及LMS第三種子加上其餘八個賽區代表進行12搶4的小組賽名額，最終除了LMS的HKA外，另外三大賽區的中國WE、北美C9、歐洲FNC加上土耳其賽區的FB攜手挺進小組賽16強。

值得一提的是，五大賽區第一種子彷彿只能在各自賽區稱王，LMS閃電狼與北美TSM被分在同一組，成了四取二中遭淘汰的兩支隊伍，中國EDG打出令國內粉絲罵聲連連的表現，三隊均止步16強；而來自「最強賽區」的韓國LZ，其在夏季冠軍戰以3比1打敗三屆世界冠軍SKT，竟然也在八強賽被同鄉的SSG直落三淘汰，也讓最終四強完全沒有第一種子代表。

反倒是身為第三種子的中國WE、北美C9與歐洲FNC都打出非常強悍的實力，靠的除了會戰硬實力外，還有靈活的B/P（選／禁角）應用，而FNC在八強遭遇不論是在前期後期都十分強悍的RNG，以1比3落敗。

而在八強賽相遇的WE與C9本日則是打出令人驚豔的「拉打會戰」，但最終C9末兩局讓WE選出拿手的「四保一」陣型，還是以2比3慘遭淘汰。C9落敗後，也代表北美距上次打進四強，已經是六年前的S1時代。

不得不提的還有韓國SKT，從暑假期間的洲際對抗賽到回國後的季賽表現，起伏不斷，一度遭遇九連敗，儘管季後賽以老四身分順利挺進冠軍賽，還是被今年竄起的「龍珠戰隊」LZ打敗，屈居亞軍。

來到世界賽的SKT帳面上只輸ahq一次，但多場比賽前期容易陷入劣勢，靠的是後期陣容的完美團戰默契逆轉，這樣的情況到了八強，遇上「瘋狂兔子」歐洲MSF再度發生，一度還被2比1聽牌，最終才逆轉獲勝，晉級四強。

最終四強，將由「全華班」RNG先於28日下午15點30分對上「BO5」王者SKT；另一組則是韓國SSG對上中國WE，將於29日下午15點30分進行，比賽地點將是中國上海，最終冠軍戰則是在中國北京的「鳥巢」舉行，今年也是中國LPL隊伍睽違2年後，再度打入四強。