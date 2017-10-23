詹詠然、辛吉絲並列女雙世界第一 球后最佳拍檔年終賽出擊

「辛然配」辛吉絲、詹詠然並列女雙第一。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017年WTA年終總決賽已於新加坡開打，再度參賽的詹詠然先傳佳音，原本女網世界雙打排名暫居第2的她，本週職業積分已首度追平重返第1的「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis），「辛然配」破天荒都挾9770分並列龍頭，大詹也繼謝淑薇之後，榮膺台灣網壇史上第2位雙打球后。

此外，日前國際媒體票選的WTA年度獎項出爐，詹詠然／辛吉絲榮膺「最佳雙打組合」，這也是該獎項自1977年舉辦以來首位台將獲得肯定，大會將在年終賽週二的「選手之夜」頒獎。「辛然配」是本屆年終賽雙打頭號種子，這組球后最佳拍檔先前已狂飆硬地18連勝，也被各界視為大熱門。

28歲的詹詠然，與37歲的傳奇名將辛吉絲自今年2月起合拍，聯手打下印地安泉、馬德里、羅馬、馬優卡、伊斯特本、辛辛那提、美網大滿貫、武漢、北京多達9座女雙冠軍，總計戰績49勝6負、且決賽9戰全勝，職業積分大幅領先第3名、6800分的捷克「左手劍」莎法洛娃（Lucie Safarova）、同以6785分並列第4的俄國瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）／維絲妮娜（Elena Vesnina）。至於31歲的謝淑薇，則曾於2014年當過女雙世界第一，目前暫居32席。