NBA》絕殺來絕殺去！ 灰狼A.威金斯英雄命大號三分退雷霆

〔記者林岳甫／綜合報導〕今夏都補進明星級球星的雷霆與灰狼，今日奧克拉荷馬正面交鋒，兩軍在最後30秒展開激烈廝殺，雷霆安東尼在倒數5秒飆進超前三分，原以為勝利已到手，想不到灰狼A.威金斯最後直接投進打板大號三分球，以115：113絕殺雷霆。

威金斯投出絕殺三分球。（美聯社）

雷霆今夏組成「CPR連線」安東尼、P.喬治及魏斯布魯克，灰狼也不遑多讓從公牛交易得到J.巴特勒並補進J.提格，搭配A.威金斯、湯斯，兩軍新賽季戰力都頗受矚目。

灰狼前三節都處於領先，但雷霆不願就此放棄，在主場展開追分，尤其魏斯布魯克末節獨拿15分，且比賽剩30秒又飆進三分球，率隊扳平戰局，湯斯倒數9秒又拋投得手，再度取得2分領先，安東尼在5秒飆進三分球，結果最後英雄命反而是A.威金斯。

湯斯17投11中，繳出27分、12籃板；致勝功臣A.威金斯20投10中，三分命中率雖僅28.6％，但就有一顆出現在最關鍵時刻，拿到27分外帶7籃板與4助攻；J.巴特勒15分、6籃板與6助攻；J.提格19分與9助攻。

P.喬治手感不佳20投6中，攻下14分、8助攻與6籃板；安東尼23分進帳；主控魏斯布魯克揮別前場6分低潮，攻下31分、10助攻與5籃板，可惜一切都因為A.威金斯的絕殺，全數做了白工，雷霆開季戰績1勝2敗。

安東尼投進超前三分球，不出幾秒卻遭灰狼絕殺。（美聯社）