前隊醫驚爆！ 中國逾萬名國家隊選手普遍服禁藥

中國國家代表隊前隊醫薛蔭嫻爆料，在1980和1990年代，中國多項體育選手普遍有系統的使用禁藥，人數高達1萬多名選手。（圖擷取自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家代表隊前隊醫薛蔭嫻爆料，在1980和1990年代，中國多項體育選手普遍有系統的使用禁藥，人數高達1萬多名選手。

據英國《衛報》報導，現年79歲的薛蔭嫻接受德國第一電視台（ARD）訪問，她表示，上世紀1980及1990年代時，中國有超過1萬名的選手，涉及國家支持的禁藥計畫，如果不服從就要被迫離隊，這些運動項目包括足球、田徑、游泳、排球、籃球、桌球、跳水、體操和舉重等。薛蔭嫻說，當時中國在大型國際賽事所贏得的獎牌，全部都染上禁藥汙點，中國應該要繳回。

薛蔭嫻表示，即使是年輕的運動員也被要求服禁藥，年齡最小的只有11歲。薛蔭嫻說，國家視選手服禁藥為義務，如果不肯服禁藥，就會被迫離隊。

從1970年代開始，薛蔭嫻擔任中國國家隊的隊醫，1988年她因拒絕讓一名體操選手服禁藥而被迫離隊。2008年北京奧運前，薛蔭嫻曾被警告對中國的禁藥問題噤聲，2012年薛蔭嫻首次公開中國運動員服禁藥提高成績，並深覺自己的故鄉北京不再安全，和兒子一起出走中國，到德國尋求政治庇護。