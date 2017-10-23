羽球》童話王國好優雅 看球悠哉不失專業

丹麥頂級超級賽球場外觀。（特派記者卓佳萍攝）

〔特派記者卓佳萍／丹麥報導〕丹麥羽球頂級超級系列賽昨天畫下句點，決賽當天持VIP票券與贊助商貴賓受邀享用早午餐，請到丹麥隊總教練喬納森、前一哥約根森兩人講解中午開打的決賽，球迷一邊悠哉享用早餐，一邊吸收專業知識，丹麥人的羽球週邊服務，令人難忘。

現場大約聚集上百名貴賓與VIP球迷，大家在決賽當天一起享用早餐，由丹麥羽協執行長傑森主持餐會，誠意十足，隨後更請到電視台主播與丹麥隊總教練、球員、退役球星到現場與球迷近距離互動。

購買VIP票券的球迷與大會贊助商貴賓共享早午餐。（特派記者卓佳萍攝）

總教練喬納森扮演球評角色，從本屆球場的場地因素開始分析，也討論到地主球隊表現，由於丹麥隊未能闖進決賽，喬納森坦言，確實有點失望，明年他們會捲土重來。

電視台主播一一介紹到場的丹麥退役羽球球星，其中現役男單好手約根森在場分享他如何面對傷勢與這次擔任球評的體驗，他因右腳趾傷勢，今年僅出賽三戰，他希望明年可以重返球場。

至於擔任球評，約根森八強當天採訪輸球的地主希望安賽龍，約根森坦言，當下並不好受，畢竟他跟安賽龍關係密切，平時也一起訓練，他試著用客觀的角度去訪問心情低落的隊友，他表示，這是非常不一樣的體驗。

丹麥頂超賽落幕，男、女單冠軍出爐，衛冕后日本山口茜鏖戰三局，不敵泰國依瑟儂，連霸失利，男單則由印度好手斯理坎特封王。

約根森因右腳趾傷勢，今年僅參加三場賽事。（特派記者卓佳萍攝）

丹麥隊前一哥約根森到現場跟球迷互動、分享近況。（特派記者卓佳萍攝）