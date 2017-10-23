HBL》三民家商首度無緣預賽 余政憲：高雄籃壇警訊

三民家商籃球隊在HBL資格賽慘遭淘汰，余政憲（右一）認為這是高雄籃球發展的警訊。（記者洪定宏翻攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕曾經榮獲高中籃球聯賽男子甲組2次冠軍及2次亞軍的三民家商，昨天在資格賽中，敗給北科附工，為創隊20年以來，首度無緣參加16強預賽。

行政體發會副召集人余政憲今天在臉書PO文提醒，「高雄市籃球亮起了警訊」，直言「高雄市國中體育班應該予以檢討！」

余政憲在臉書的PO文。（記者洪定宏翻攝）

三民家商校長陳當木強調，教練及學生都很辛苦、也很努力，面對這次困境，將儘速召集行政團隊、教練團及熱心人士，研商「復興方案」，希望引進各界資源支持，「再創高峰」。

余政憲是高苑工商董事長，高苑去年獲得第四名，雖然直接進入16強預賽，他卻高興不起來，因為三民家商落敗，意味高雄籃球發展，包括人才培育等層面出了問題。

余政憲分析，進入16強的隊伍，台北及新北各4隊、台中2隊，桃園、基隆、花蓮、宜蘭、新竹、高雄各1隊。

若以大區域劃分，北部多達11隊、中部及東部各2隊，南部只有1隊；也就是說，台南、高雄及屏東，只剩高苑工商獨撐！

余政憲強調，三民家商曾於88及89年連霸冠軍，92年及96年亞軍，102年季軍，另有6次為第四至第八名，成績亮眼，這次是首度在資格賽就被淘汰，加上高雄全中運成績已退步，市府應該檢討國中體育班！