Autumn Finney(左)(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕排球比賽除令人熱血沸騰的殺球動作外,拚死命的場外救球更是讓球迷目不轉睛,今天一名美國高中女球員就展現出極大的防守範圍,成功救球後引起不少排球迷在網路上討論。

就讀於Decatur高中的女排球員Autumn Finney,今在一場比賽中大秀過人的身體素質,從場中飛撲至底線後竟神奇的將球回擊過網,讓現場響起一陣騷動,而她這不可思議的表現也引起許多網友討論,有人直呼「不可思議,她是從哪冒出來?」、「這飛行時間也太久」、「我看到的是人嗎?」。

Here is the full video pic.twitter.com/Q45np2OoBV