MLB》曾差點投出完全比賽 達比修太空人主場超神勇

達比修有。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今年世界大賽上演睽違47年的百勝球隊對決，國聯王者道奇將迎戰美聯冠軍太空人，道奇今天公布2、3戰先發，老將希爾將主投主場第2戰，而第3戰作客太空人主場，就交給客場表現神勇的達比修有，之前在遊騎兵時期就有多次交手經驗，生涯在美粒果球場（Minute Maid Park）拿下4勝1敗、防禦率2.16的佳績。

道奇在世界大賽前3戰先發人選與之前相同，首戰交給克蕭（Clayton Kershaw）打頭陣，第2戰推出37歲老將希爾（Rich Hill），而作客對方主場的第3戰則交給達比修有。

達比修有今年季後賽先發2場都在客場，國聯分區賽面對響尾蛇，主投5局飆出7K失1分，拿下季後賽生涯首勝，並助隊以3連勝之姿晉級，而在國聯冠軍戰第3戰，達比修有投出季後賽生涯代表作，先發6.1局飆7K失1分奪勝，季後賽奪下2勝，距離松坂大輔保持的日投最多3勝，只差1勝就能追平。

達比修有將在世界大賽第3戰登板，這也是他的初體驗，而他生涯對陣太空人14場，拿下5勝5敗，作客對方主場則有4勝1敗，防禦率2.16的好成績，更曾在2013年開幕戰，只差1個出局數就能投出「完全比賽」，讓太空人差點成為苦主。