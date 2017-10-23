NBA》他只是個孩子啊！ 牆哥：「球哥」被盯上都是他爸害的

「球哥」NBA首秀遭貝佛利死守。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人備受期待的榜眼「球哥」波爾（Lonzo Ball），開幕首秀遭前輩快艇隊大鎖貝佛利（Patrick Beverley）嚴加看管下，接受「震撼教育」全場6投僅1中，而他在台灣時間周四（26號）上午，將要面對巫師一哥「牆哥」沃爾（John Wall），今日沃爾在接受NBC訪問時表示，波爾會變成眾矢之的都是「球爸」波爾（LaVar Ball）害的。

湖人隊「球哥」波爾。（美聯社）

巫師「牆哥」沃爾受訪時表示，他能夠理解為什麼貝佛利會給波爾「下馬威」，不過他不會認為這是「球哥」自己造成的。「我認為是他（波爾）老爸害他成為了眾矢之的，」沃爾說，「波爾是那種非常有天賦的孩子，他一直都是個出色的球員，感覺話不是很多，倒是他老爸幫他把所有的話都說完了。」

「球哥」波爾首秀遭貝佛利死守，拿下3分9籃板4助攻，不過接下來面對太陽卻馬上繳出29分11籃板9助攻準大三元的成績，今天面對鵜鶘全場13投僅3中，僅進帳8分，手感不盡理想，但全場送出13次助攻，成為湖人繼傳奇球星魔術強森後，隊史最年輕達成單場雙位數助攻的球星。

沃爾認為，只要「球哥」能繼續保持他在球場上的高輸出，就不用理會「球爸」亂噴垃圾話所帶來的影響。

「作為一個旁觀者，我覺得「球哥」是一個好孩子，不過在NBA裡很多人會把他爸的話記在心中，這並不是他的錯，在對上太陽隊的比賽中，波爾就打了一場出色的比賽。他所做的就是在場上好好打球，無論他被打爆還是打爆別人，他都不會去多說什麼。」沃爾說。

雖然周四的比賽，對「球哥」和湖人來說無疑是場硬戰，不過看來巫師一哥並沒有打算像貝佛利一樣，讓球哥好好感受NBA的震撼教育。

巫師一哥沃爾。（資料照，法新社）