全運會》林家顥生涯首面大賽金牌到手 未來續拚飛越8公尺

林家顥今日在106年全國運動會跳遠項目以7公尺72，贏得生涯首面全國性大賽金牌。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／宜蘭報導〕林家顥經歷長久等待，今日在106年全國運動會跳遠項目代表台北市出賽，成功在場上揚眉吐氣，以7公尺72跳下生涯首面全國性大賽金牌，未來希望在新教練李健帶領下，積極進行核心訓練，並再次挑戰生涯最佳成績，甚至是放眼明年雅加達亞運。

林家顥2013年在全運會就奪得銀牌，但在上屆卻換來3跳失敗的殘酷事實，他今年5月先在全國大專運動會跳出7公尺78，一舉取得亞洲田徑錦標賽及世大運門票，7月亞田賽雖無緣獎牌，仍跳出生涯最佳7公尺81，但世大運表現平平。

林家顥此次總算不再失敗，6跳當中有5跳成功，更在第5跳拚出7公尺72，不過，賽前宣告要以8公尺為目標，最後仍事與願違，他表示，「這面金牌我是期盼很久，但總覺得沒有這麼開心，希望未來在李健教練帶領下，能夠飛過8公尺。」

欲締造三連霸的台東縣林鴻敏發揮不理想，在最後一跳才繳出7公尺48，仍不敵林家顥及澎湖縣林昱堂的7公尺49，挑戰連莊失利。

澎湖縣林昱堂跳出7公尺49，奪下一面銀牌（記者林岳甫攝）

欲締造三連霸的台東縣林鴻敏發揮不理想，以最後一跳7公尺48奪銅。（記者林岳甫攝）

林家顥今日在106年全國運動會跳遠項目以7公尺72，贏得生涯首面全國性大賽金牌。（記者林岳甫攝）