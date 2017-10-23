肯亞名將基普喬格訪台 有信心人類突破2小時全馬

肯亞奧運長跑名將基普喬格訪台，親身分享跑者精神。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕肯亞奧運長跑名將基普喬格（Eliud Kipchoge）訪台，親身分享跑者精神，用自己故事激勵跑步愛好者在馬拉松賽季勇敢挑戰「不可能」，同時分享先前他和教練及配速員團隊參與Nike Breaking2（突破2小時全馬）計畫中的寶貴實戰經驗，「我有信心很快就能成功！」

去年里約奧運男子全馬金牌的基普喬格，今年5月與另外兩位頂尖長跑好手塔戴斯（Zersenay Tadese）、戴西沙（Lelisa Desisa）合作，在義大利F1蒙莎（Monza）賽道挑戰馬拉松2小時任務，儘管最終2小時25秒完賽，些微差距仍足以證明，這並非遙不可及夢想。基普喬格表示，接下來目標鎖定世界紀錄，也深信未來人類的馬拉松紀錄，一定可以跑進兩小時內，32歲的他鬥志旺盛，更鼓勵所有熱愛運動的台灣同好們，「不要相信眼前障礙，因為人類是沒有極限。要給自己設定更高目標，或許結果將讓你感到不可思議。」

基普喬格此次訪台，還特地體驗東方書法藝術，跟著熱愛運動的國內新銳書法創作家曾文褀學習之餘，還首度揮毫完成動感十足的「心」字，「我覺得，書法與跑步都是一門藝術，書法與我在跑步時心境相當類似，內心都非常平靜。」事實上，冷靜沉穩如基普喬格，當初聽到Nike提出Breaking2計畫時，也沒有太大情緒起伏，只思考一個月，就毅然決定接受挑戰。

基普喬格特地體驗東方書法藝術，首度揮毫完成動感十足的「心」字。（記者梁偉銘攝）

上月才在柏林馬封王的基普喬格，自2013年迄今參賽8場馬拉松，囊括7冠、1亞，他不吝分享成功祕訣，「我參加一場馬拉松賽事前，會花4個月時間準備，每週跑量大約200至230公里，重點是每天從不間斷，只有周日的距離、速度稍微放慢。」面對日復一日的高強度苦練，基普喬格總能堅持到底，儘管過程難免有高低起伏，他都靠著意志與陪練夥伴的支持鼓勵，咬緊牙關撐下去，「只要專注跟著訓練計畫，比賽當天對自己保持信心，不要預設目標增加無謂壓力，相信大家一定都能跑出好的結果。」

熱愛運動的國內新銳書法創作家曾文褀（左起）以「突破」兩字相贈，鼓勵基普喬格儘快完成人類跑進2小時全馬的紀錄。（記者梁偉銘攝）