中職》沒五虎將仍擊敗老獅 年輕小象挺進台灣大賽

張志豪單場猛打賞又開轟，灌進5分打點。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕少了林智勝等五虎將的中信兄弟，以年輕球員陣容進入季後挑戰賽，表現令人驚豔，前3戰取得2勝聽牌優勢，雖然統一獅老將潘武雄在今天第4戰繳出單場雙響砲的演出，但兄弟靠著林明杰、張志豪接力敲出3分砲，並合力打回9分打點，尤其是張志豪只差一支三壘安打，就能締造完全打擊，他單場3安猛打賞灌5分，帶領兄弟以11：7擊敗統一獅，系列賽以3：1挺進總冠軍戰，連續4年爭冠，對手將是包辦上、下半季冠軍的Lamigo桃猿。

統一獅在季後挑戰賽以1：2落後，今天背水一戰，老將潘武雄首局砲轟洋投銳力，但兄弟下個半局就有所回應，張志豪在一二壘有人時敲出2分打點二壘安打一舉超前，而統一決定故意四壞保送陳子豪，但先發投手施子謙仍無法回穩，被下一棒林明杰敲出左外野3分砲，兄弟單局灌進5分，而獅隊游擊手陳傑憲也在首局出現2次守備失誤。

林明杰敲出逆轉3分砲。（記者廖耀東攝）

獅隊在3局上展開反攻追回3分，包括潘武雄的2分砲，單場雙響砲助隊追到1分落後，這也是史上第4位、第6次在季後賽達成這項紀錄的球員。統一先發投手施子謙投2局失6分，5分為責失分，3局下被詹子賢敲安後退場，由林岳平接替投球，但仍無法阻擋兄弟攻勢再掉1分。

潘武雄單場雙響砲打回3分。（記者廖耀東攝）

兄弟氣勢銳不可擋，4局下再灌進5分，張志豪敲出3分砲，他單場4支3、5打點，只差一支三壘安打就能締造完全打擊，獅隊在5局上追回1分，9局上展開最後反撲攻下2分，但仍無法扳回頹勢，兄弟終場以11：7大勝統一，順利挺進台灣大賽，將與桃猿爭冠。

銳力先發5局被敲6支安打失5分，另有2次保送和5次三振，拿下季後賽生涯首勝，而施子謙則是先發2局失6分，5分為責失分，另有2次保送，吞下敗投。