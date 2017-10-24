MLB》席格歸隊當活棋 賭盤與民調看好道奇奪冠

總教練對席格信心滿滿。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽明天開打，首戰由例行賽戰績最佳的道奇在主場迎戰太空人，明星游擊手席格（Corey Seager）即將歸隊，美國知名賭盤與民調看好道奇奪冠。

道奇新星席格於國聯分區系列賽第三戰弄傷背部，隨後的國聯冠軍系列賽未被放入球員名單，大聯盟今報導席格將於世界大賽歸隊，總教練羅伯斯（Dave Roberts）有信心席格能擔任先發游擊手，但在客場比賽可能改當指定打擊。

「如果前兩戰進展順利，那我們就可以即時作些調整，讓在美聯球場的三場比賽有另一種選擇。」總教練羅伯斯說，去年榮獲國聯最佳新人王的席格日前已歸隊練習，自認感覺相當不錯，緊繃症狀已經解除，能夠活動自如。

席格可能在客場比賽改打DH。（資料照，法新社）

「沒打國聯冠軍賽是對的，我接受一對一的治療，感覺好多了，已經能夠進行所有的棒球活動，傷勢沒有復發。」席格說，他在國聯冠軍系列賽期間並未隨隊出征客場，留守專心復健的效果相當好。

因應席格歸隊，總教練羅伯斯目前尚未決定要將誰移出球員名單，國聯冠軍系列賽代班席格的柯柏森（Charlie Culberson）表現出色，系列賽打擊率高達4成55，包辦兩支二壘打，羅伯斯盛讚柯柏森的好表現意義非凡，可能帶柯柏森續戰世界大賽。

《ESPN》報導指出，目前拉斯維加斯的賭盤看好道奇奪冠，賭盤從-140變至-160，知名民調分析網站《Five Thirty Eight》的調查結果也由道奇佔上風，道奇有5成5的機率奪冠。

柯柏森代班表現出色。（資料照，法新社）