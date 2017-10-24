NBA》魏德自請溫板凳 神經刀重返先發

魏德主動請命改打板凳。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕季前積極募兵的騎士尚在尋找最佳陣容組合，開季表現不佳的35歲球星魏德（Dwyane Wade）主動請命改當板凳，由J.R.史密斯（J.R. Smith）重返先發。

騎士前役在主場遭魔術戲耍，全場一路落後一度慘輸37分，隔天魏德主動找上總教練懇談，表明自己願意改打板凳，由J.R.史密斯取而代之重返先發。季前定位先發的魏德開季連三場得分個位數，場均上陣23.7分鐘，僅獲5.7分3.3助攻成為眾矢之的，命中率低迷僅2成8。

「我只是提早作了決定，去一個能夠比較自在投入的位置，也許能對球隊陣容有幫助。我為何還要等？都已經打了三場比賽了，還等什麼？」魏德說，強調自己來騎士就是為了贏球、為球隊盡心盡力，以目前狀況而言，改打板凳最可能對球隊有所貢獻。

J.R.史密斯重返先發。（資料照，法新社）

總教練泰倫魯（Tyronn Lue）透露日前就與魏德談過，認為讓他打板凳是較好的選擇，然而考量魏德職涯幾乎以先發為主，才會同意讓他續當先發。對於魏德主動請命改打板凳，總教練泰倫魯盛讚魏德相當敬業，但也確定魏德將改打固定板凳。

「我只是想給他機會，因為他整個職涯都打先發，結果如何大家都看到了，他來找我，跟我說：『你講的是對的，我打替補比較好』。一個穩進名人堂、拿過3屆冠軍的人來找教練這樣講，希望對球隊最好，這是個重大時刻。」總教練泰倫魯說。

對於開季的掙扎表現，總教練泰倫魯表示一切得重頭來過，但是球季才剛開始，尚在尋找最佳的陣容組合。球隊領袖詹姆斯（LeBron James）則為老友說話，表示不只魏德一人尚在適應新環境，很多人也都還在嘗試調整，強調球季是場馬拉松，球隊會漸入佳境。

35歲的魏德職涯15年累計出賽918場，僅11場是從板凳出發，這回主動找上總教練懇談後，將是生涯首度擔任固定板凳。

騎士尚在磨合新陣容。（資料照，USA Today Sports）