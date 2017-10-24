NBA》怒丟齒套的代價 柯瑞挨罰150萬

柯瑞日前向裁判抗議遭驅逐出場，今被聯盟開罰5萬美元。（USA Today）

〔記者石毓琪／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）前日不滿裁判吹判尺度，一氣之下對著裁判怒吼，還將齒套丟在地上，此舉讓他付出5萬美元罰款，相當於台幣150萬的代價。

台灣時間22日（日）勇士101：111不敵灰熊，第4節剩下43.6秒，柯瑞上籃得分，但他認為有被犯規，裁判卻無動於衷，於是上前爭論，隨及被驅逐出場，雖然賠上罰款，柯瑞並未遭到禁賽，今天勇士對小牛一戰仍能上陣。

雖然逃過禁賽，柯瑞對當天情緒激動所做的舉動仍感抱歉，「我很確定依我先前丟齒套的經驗會有罰款，希望今晚能幫助球隊贏球。」柯瑞強調沒有針對裁判，「他一看到齒套便把我趕出去，我不知道他有沒有看到齒套丟去哪，但我沒有意圖拿它丟人，或做什麼危險的舉動。我只能重申這件事很蠢，也會從中學習、繼續前進。」

此外，同樣和裁判有口舌之爭的隊友伊古達拉（Andre Iguodala）被處以1.5萬美元（約新台幣44.9萬）罰款，至於向觀眾比無名指的杜蘭特（Kevin Durant）則沒有處分。

柯瑞（右）、杜蘭特當天前後被趕出場。（USA Today）