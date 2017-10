MLB》前中職洋投變紐約總仔 1數據最關鍵

米奇今上任大都會總教練。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕前統一獅洋投米奇(Mickey Callaway)今正式上任大都會總教練,總管安德森(Sandy Alderson)透露只有經過一次面試就確定人選,美媒也撰文分析為何米奇相當適合大都會。

據紐媒《NJ.com》指出,大都會若要在明年球季重返季後賽,投手仍是一大關鍵,從梅茲(Steven Matz)到辛德加德(Noah Syndergaard)再到哈維(Matt Harvey),從2015年晉級世界大賽至今皆是如此。

米奇過去證明自己最大強項就是改善投手陣容,2013年就任印地安人投手教練時,該隊前一季吞94敗,投手團隊防禦率4.79,跟今年大都會苦吞92敗、投手防禦率5.01相差不多。

然而,印地安人近五季大幅領先,無論是投手防禦率3.64、454勝都是美聯最多。一項數據更顯示,在米奇帶領下,印地安人飆出美聯最多的7248次三振,而且每局用球數是最少的16.1球,效率驚人。

米奇今在記者會也表示,他在調整大都會投手每日菜單前會先研究他們平時是如何訓練的,「有很多東西可以用來幫助投手維持健康。」

相關推特:

From 2013-17 under Callaway, the Indians led the AL in strikeouts (7,248) and fewest pitches per inning in (16.1). Think about that.