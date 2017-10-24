2017 台北世大運

MLB》前中職洋投變紐約總仔 1數據最關鍵

2017/10/24 10:17

米奇今上任大都會總教練。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前統一獅洋投米奇（Mickey Callaway）今正式上任大都會總教練，總管安德森（Sandy Alderson）透露只有經過一次面試就確定人選，美媒也撰文分析為何米奇相當適合大都會。

據紐媒《NJ.com》指出，大都會若要在明年球季重返季後賽，投手仍是一大關鍵，從梅茲（Steven Matz）到辛德加德（Noah Syndergaard）再到哈維（Matt Harvey），從2015年晉級世界大賽至今皆是如此。

米奇過去證明自己最大強項就是改善投手陣容，2013年就任印地安人投手教練時，該隊前一季吞94敗，投手團隊防禦率4.79，跟今年大都會苦吞92敗、投手防禦率5.01相差不多。

然而，印地安人近五季大幅領先，無論是投手防禦率3.64、454勝都是美聯最多。一項數據更顯示，在米奇帶領下，印地安人飆出美聯最多的7248次三振，而且每局用球數是最少的16.1球，效率驚人。

米奇今在記者會也表示，他在調整大都會投手每日菜單前會先研究他們平時是如何訓練的，「有很多東西可以用來幫助投手維持健康。」

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