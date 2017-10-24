NBA》柯瑞賽前當暖男 戰場屠牛不手軟（影音）

Stephen Curry comforts Devin Harris’ nephew who recently lost his father in a car accident. （via @KDISAWARRIOR） pic.twitter.com/7HP4LqLAbn — SportsCenter （@SportsCenter） 2017年10月24日

〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士隊球星柯瑞賽前當暖男，安慰小牛隊球員哈里斯剛喪父的姪子，正式比賽哨音響起，柯瑞不手軟，貢獻全隊最高的29分，終場助隊以133：103贏球，賞給小牛開季四連敗。

小牛隊老將哈里斯的哥哥上週因車禍過世，留下9歲大的獨子，柯瑞今天上場前，被球迷拍到低頭安慰、擁抱哈里斯的姪子，這一幕讓人心疼。

勇士隊今作客達拉斯，首節就打出強攻風格，團隊轟下40分，取得16分領先，次節則稍微當機，對手一度拉近到1分差距，易籃後，勇士隊才再度回神，逐漸擴大領先。

末節小牛幾乎是一瀉千里，一路從20分差距，最多落後30分，最後5分鐘進入垃圾時間，雙方都派板凳球員上陣，小牛隊以麥休斯19分為最高。

勇士隊先發杜蘭特有25分、8籃板與6助攻，K.湯普森挹注21分，柯瑞繳出29分與8助攻、4抄截成績。

柯瑞。（美聯社）