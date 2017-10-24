全運會》與郭婞淳同門 世大運舉重金牌洪萬庭奪女子69公斤金牌

洪萬庭拿下金牌。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／宜蘭報導〕世大運女子舉重69公斤級金牌洪萬庭今日在106年宜蘭全國運動會69公斤級，抓舉96公斤、挺舉115公斤，總和211公斤摘下生涯第1面全運會金牌。

洪萬庭世大運時，在抓舉居第2，落後對手7公斤，隨後在挺舉急起直追，第2把追加到126公斤順利舉起，以227公斤超越對手哈薩克葛瑞雀娃（Karina Goricheva）226公斤，替台灣進帳1面金牌。

洪萬庭此次抓舉第2把舉96公斤失手，好在第3把再度挑戰成功，也讓她暫居第1；洪萬庭挺舉前2把挑戰110、115公斤都成功，也早已確定奪金，最後1把挑戰120公斤失敗也對戰局沒有影響。新北市楊云思抓舉91公斤、挺舉109公斤，以總和200公斤奪銀；另一位世大運國手林孟珊抓舉94公斤、挺舉105公斤，以199公斤鍍銅。

27歲的洪萬庭為了舉重付出大半青春歲月，去年一度萌生放棄念頭，而他的教練也是郭婞淳的教練林敬能便不斷給予鼓勵，讓她決定繼續在舉重場上奮戰，今年陸續在世大運、全運會搶下生涯第1金，未來會繼續瞄準世界錦標賽與明年雅加達亞運，她說：「希望年底的世錦賽也能繼續大豐收。」

洪萬庭和教練林敬能。（記者林正堃攝）