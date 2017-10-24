MLB》打不好又破壞氣氛 美媒籲釋出高薪虎將（影音）

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊積極重建，陣中卻還有一個麻煩人物要處理，那就是5屆明星指定打擊V.馬丁尼茲（Victor Martinez），不僅打擊成績下滑，更打壞休息室氣氛，有美媒呼籲老虎直接釋出這位明年薪水1800萬美元（約5.4億台幣）的老將。

馬丁尼茲本來是老虎隊中心打線，曾在2014年打出美聯年度MVP票選第二的生涯年，簽下一張4年6800萬美元大約，前三年只有2016年打出平均水準以上的成績，今年只有出賽107場，外帶10轟、打擊率0.255。

老虎隊今年季中送走阿普頓（Justin Upton）、韋蘭德（Justin Verlander）與J.D.馬丁尼茲（J.D. Martinez）等球星宣告重建，獨留38歲的V.馬丁尼茲，他在9月因心律不整動手術提前報銷。

根據Fangraphs顯示，馬丁尼茲本季勝利貢獻值（WAR）是-2.3，全大聯盟只有山杜瓦（Pablo Sandoval）、阿維列斯（Mike Aviles）更糟糕。明明是個指定打擊，卻繳不出打擊成績，且不能守備，跑壘能力更是全聯盟最糟糕之一。

美媒《blessyouboys》認為，老虎正值重建，需要更多年輕球員來復甦球隊，馬丁尼茲顯然不在計畫當中，更糟糕的是，他也無法發揮母雞帶小雞的老將價值，對年輕球員一點幫助也沒有。

根據老虎內部指出，這位38歲指定打擊變成休息室的問題人物，2016年8月底被裁判趕出場後，竟直接離開球場，沒有等到比賽打完；今年8月更被目擊跟韋蘭德起衝突，過去12年來，韋蘭德鮮少在公開場合被拍到跟隊友起口角。

馬丁尼茲還剩下1800萬美元，數字不算小，但美媒表示為了球隊的未來著想，應該要忍痛釋出不在未來規劃的老將。

V.馬丁尼茲（左）成為休息室的問題人物。（美聯社）