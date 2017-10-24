中職獎項名單出爐 王柏融有望橫掃7大獎

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒大聯盟今（24）日公布2017年金手套及最佳九人暨最佳指定打擊得主，以及年度三大獎項的入圍名單，其中林益全和林泓育分別拿下最佳一壘手及最佳指定打擊五連霸，中職史上第一位本土打擊四冠王王柏融也包辦了金手套外野手及最佳外野手，獎項已累計六座，加上他入圍了年度最有價值選手，有機會在頒獎典禮上一口氣抱走七座大獎。

今年有方克偉、郭嚴文、王柏融和張志豪獲得金手套及最佳九人雙料獎項，其中方克偉兩個獎項都是首度獲獎，郭嚴文則是第一次拿下二壘金手套，張志豪將最佳九人外野手抱回家也是第一次。首次得獎的還有三壘金手套李宗賢和最佳游擊手陳傑憲，2016年季中選秀加入中職的「同梯」，這次也同時獲獎。

有首度獲獎，也有長年占據得獎名單的選手。王勝偉生涯第八次拿下游擊手金手套，張正偉也是第七度獲得最佳外野手；林益全和林泓育也分別在最佳一壘手及最佳指定打擊完成五連霸業。林哲瑄則是連續兩年拿下外野金手套獎肯定。

羅曼和高國慶都是睽違五年再度拿下金手套投手及一壘手獎，陳鏞基則是睽違兩年再度獲得最佳九人獎項，只是守備位置從游擊手轉至三壘手。

而稱霸四項打擊排行榜的王柏融也獲得金手套及最佳九人肯定，已經累計六個獎座，且最佳外野手獎項還獲得170分滿分；投手三冠王羅力也拿下最佳投手三連霸，共有四個獎座。兩人還入圍年度最有價值選手，將與打破聯盟單季救援紀錄的救援王陳禹勳角逐。

年度進步獎入圍前三名分別為王躍霖、林樺慶和張耿豪，年度新人獎則由李宗賢、林政賢和詹子賢「三賢」相爭；三大獎項將於11月7日頒獎典禮現場揭曉。

年度金手套（獎金：2萬元）

投手 分數 ★羅曼 96 羅力 89 伍鐸 57 王溢正 28 陳禹勳 9 力猛 8 鄭凱文 5 史博威 3 賽格威 3 捕手 分數 ★方克偉 145 高志綱 62 一壘手 分數 ★高國慶 149 陳俊秀 94 林益全 28 二壘手 分數 ★郭嚴文 134 三壘手 分數 ★李宗賢 150 陳鏞基 82 游擊手 分數 ★王勝偉 162 林承飛 63 陳傑憲 25 外野手 分數 ★王柏融 121 ★林哲瑄 118 ★張志豪 43 高孝儀 15 唐肇廷 4 張正偉 1

最佳九人暨最佳指定打擊（獎金：3萬元）

投手 分數 ★羅力 162 史博威 77 陳禹勳 55 布魯斯 5 王溢正 1 賽格威 1 張耿豪 1 捕手 分數 ★方克偉 121 高志綱 46 一壘手 分數 ★林益全 133 陳俊秀 130 高國慶 18 二壘手 分數 ★郭嚴文 168 三壘手 分數 ★陳鏞基 164 李宗賢 75 游擊手 分數 ★陳傑憲 168 王勝偉 55 林承飛 39 外野手 分數 ★王柏融 170 ★張志豪 81 ★張正偉 22 林哲瑄 15 高孝儀 3 唐肇廷 2 指定打擊 分數 ★林泓育 138 潘武雄 92 胡金龍 57 周思齊 6

年度三大獎入圍前三名