籃球》黑人寶島夢想家球隊 4人來自義大校隊

前義大籃球隊徐浩鈞加入寶島夢想家隊。（義守大學提供）

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「寶島夢想家隊將於11月投入東南亞籃球聯賽（ABL），16名球員有4名為義守大學畢業，已具合作默契，將重拾母隊精神上場奮戰。

寶島夢想家籃球隊為SBL（超級籃球聯賽）富邦副領隊、藝人陳建州（黑人）等人籌資5千萬元成立，球員陳昱翰、吳松蔚、潘祥偉及徐浩鈞畢業自義守大學，球員回憶前教練謝玉娟，均豎起大拇指稱「小娟」教練不大小眼，培訓更多球技較差學生，鼓勵為籃球夢勇往直前。

陳昱翰仍是義守大學研究生，他表示，高中時非HBL球員，一路從UBA（大專院校球類聯盟）義大隊打到中國新疆青年隊，被「小娟」教練稱為三級跳球員，最低潮是在中國５年，「打壞也沒人知道，終於回家打球」，期許球技讓家鄉父老亮眼。

吳松蔚上季UBA賽事結束後並未接受高強度訓練，自認條件不出色，未參加SBL選秀，本已萌生退意，經陳建州邀請決定再給自己1年時間逐夢。

4名老隊友重聚於職業戰場，每天都在彰化主場勤練戰術，對彼此默契深具信心，目標晉級四強甚至打入冠軍賽。陳建州說，自己出身辛苦家庭環境，球員有很多處境相同，希望讓年輕球員找到舞臺，球迷想到臺灣籃球，「除了中華隊，就會想到寶島夢想家。」

吳松蔚經領隊陳建州邀請，決定再給自己一年時間打球。（義守大學提供）