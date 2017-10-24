守門員PK戰跑出球門慶祝敵隊失誤 結果GG了...

泰國21日舉行的一場足球比賽，結局竟讓眾人都驚呆了！（圖擷取自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕泰國21日舉行的一場足球比賽，結局竟讓眾人都驚呆了！這場由「Bangkok Sports Club」對上「Satri Angthong」的賽事，兩隊進行到PK戰，但「Bangkok Sports Club」的選手射門射歪，球打到門框後飛至空中，「Satri Angthong」的守門員誤以為自己守住了，於是開心地跑出球門外，結果從空中落地的球，竟奇蹟似地反彈進球門，最終讓「Bangkok Sports Club」取得勝利。

當時兩隊踢成2：2平手，導致比賽進入PK戰，可是在PK戰中，踢至19：19都還無法分出勝負。一名18歲的球迷「Phakawat Kunpatee」則在一旁錄影紀錄PK戰。

這時輪到「Bangkok Sports Club」的選手射門，但他射歪了，球打中門框飛得老高，「Satri Angthong」的守門員認為已經守住，開心地衝出來，想用頭去頂落下的球，但他沒頂到，球落地後往回彈，不偏不倚地滾進球門，讓「Bangkok Sports Club」得到第20分。

「Satri Angthong」的選手則在之後的射門失手，最終便把比賽勝利讓給了「Bangkok Sports Club」。

「Phakawat Kunpatee」說，一開始大家都以為結束了，結果球往回彈，觀眾都有看到，可是衝出去的守門員沒發現，「守門員看起來快哭了，整個傻住」。

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