全運會》突破百自50秒障礙 安廷耀、王郁濂、林建良三「泳」士奏捷

突破百自50秒障礙！安廷耀（左2）、王郁濂（右2）、林建良（右1）三「泳」士全運會奏捷。（泳協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕全運會三「泳」士再創佳績！原本國內無人能破的100公尺自由式50秒障礙，週二居然一口氣被安廷耀、王郁濂、林建良同時闖關，難得佳績足令泳壇士氣大振。

2009年王紹安締造男子100公尺自由式50秒02成績，近8年來沒人能及，形同天險難以超越，直到今日才被徹底改寫！原本狀況絕佳的安廷耀，下水後帶頭狂飆，挾49秒54把全國紀錄強勢更名，這也是他第4項國內之最，良性競爭下甚至激發王郁濂、林建良的鬥志與氣魄，總計多達3人突破難度極高的50秒關卡。

王郁濂克服左膝開刀的傷痛低潮，靠著苦練才重返巔鋒，雖未能擊敗亦敵亦友的安廷耀，49秒73仍是個人最佳；至於拚出49秒90的林建良，則對百公尺全國紀錄印象深刻，因為當年王紹安破紀錄時，他就是場邊加油觀眾，「我一直在想什麼時候會打破，很高興終於達成目標了。」

事實上，安廷耀、王郁濂、林建良與此次第4名的黃硯歆，才在先前台北世大運完成男子400、800公尺自由式接力的全國紀錄，如今四人又於全運會迭創佳績，讓我國游泳協會理事長許東雄信心滿滿，他表示，百自多達3人游進50秒，可是國內史上僅見，若照目前進步曲線，明年亞運有望奪牌，接力隊甚至有機會挑戰2020年東京奧運，他期待政府讓選手有更多出國磨練機會，繼續挑戰巔峰。