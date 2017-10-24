網球》球后「辛然配」週四年終賽出擊 首戰「德捷聯軍」老冤家

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017年WTA年終總決賽已於新加坡開打，全球頂尖雙打8組對戰籤表也在週二晚間出爐，台將詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）首戰第6種子德國葛蘿菲德（Anna-Lena Groenefeld）／捷克佩絲珂（Kveta Peschke），頭號種子「辛然配」預計週四登場強碰老冤家，爭取開胡晉級4強。

「德捷聯軍」可說是「辛然配」今年合作以來交戰最多回的熟悉敵手，目前「辛然配」戰績4勝2負中，包括杜拜、馬德里、伊斯特本、武漢獲勝；對方則於溫布頓、多倫多贏球，如今雙方人馬又在東南亞獅城第7度狹路相逢，新科球后的最佳拍檔若能旗開得勝，4強即將遭遇第3種子捷克赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）／匈牙利芭波絲 （Babos Timea）對決第7種子斯洛維尼亞柯蕾帕（ Andreja Klepac）／西班牙桑琪絲（ Maria Jose Martinez Sanchez ）的勝方。

「辛然配」本週世界女雙排名首度並列第1，加上先前已狂飆硬地18連勝，又獲選為「年度最佳雙打」組合，也被各界視為大熱門。

詹詠然（右起）與辛吉絲共舉WTA女雙世界第一獎盃。（劉雪貞提供）

詹詠然（右起）與「瑞士公主」辛吉絲本週世界女雙排名首度並列第1，加上先前已狂飆硬地18連勝，又獲選「年度最佳雙打」組合，也被視為賽年終賽大熱門。（劉雪貞提供）

參與本屆WTA年終總決賽的雙打8組人馬，賽前先禮後兵盛裝出席「選手之夜」派對。（劉雪貞提供）

2017年WTA年終總決賽已於新加坡開打，全球頂尖雙打8組對戰籤表也在週二晚間出爐。（劉雪貞提供）