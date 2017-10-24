中職》要命失誤成戰犯！劉芙豪256字道歉文讓獅迷看的好心疼

劉芙豪IG全文（取自劉芙豪IG）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅昨天在季後挑戰賽敗給中信兄弟，無緣進軍台灣大賽，其中在系列賽發生2次關鍵失誤的38歲老將劉芙豪，遭到不少球迷的批評，事隔1晚，「小破」沉澱心情後首度在個人頁面更新動態，向所有支持他的球迷致歉。

劉芙豪今晚在Instagram上表示，自己相當不願在球場上認輸，身為學長實在無法容忍自己的錯誤影響大家，看到無數因失望而責罵的球迷，自己也相當難過，「對不起我讓你們失望了！」劉芙豪說。

不過劉芙豪最後也強調，感謝所有始終都支持他們的球迷，也謝謝各位球迷對他的指教，「我愛你們」。

劉芙豪在季後挑戰賽4場總計11打數敲出5安打，打擊率高達4成55，但守備上共發生2次關鍵失誤，已高齡38歲的他即將步入球員生涯的尾聲。

劉芙豪Instagram全文：

一直以來從不願也不可能在球場上認輸⋯

身為學長的我實在無法忍受自己的錯誤影響了大家

發生的當下內心的撕吼

真想立即爆發發洩出對自己的氣憤

但知道每個當下都還在進行

只能繼續奮力往前努力把握剩下的機會

最終還是吞下比任何人更不願面對的結果

從昨晚到今天看到無數傷心失望責罵的球迷朋友們

即使自己經過了又一晚難熬的沈澱後

看到還是依舊令我非常傷心難過

各位親愛的的球迷朋友們

對不起我讓你們失望了⋯

但我想說⋯

無論如何我是不會因為任何事、任何的挫敗而低頭認輸的

謝謝所有始終如一支持者我的你們

更謝謝所有對我指教的大家

我愛你們～

#讓你們辛苦的2017