黃潮來襲！ 總冠軍賽兄弟主場門票周五開賣

兄弟季後賽擊敗獅隊連四度挺進冠軍賽。（中信兄弟提供）

〔體育中心／綜合報導〕少了林智勝等五虎將的中信兄弟，以年輕球員陣容進入季後挑戰賽，表現令人驚豔，前3戰取得2勝聽牌優勢，昨再以11：7擊敗統一獅，系列賽以3：1挺進總冠軍戰，連續4年爭冠，對手將是包辦上、下半季冠軍的Lamigo桃猿。

兄弟周思齊、張志豪。（中信兄弟提供）

總冠軍戰於本周六（ 10/28）桃園棒球場開打，中信兩場主場在10月31日及11月2日於洲際棒球場進行，門票於本周五（10/27）下午6點半於中信兄弟售票網、7-11 ibon 機台、全家 FamiPort 機台全面開賣！另外在中信兄弟合作夥伴「FunNow APP」上，也可以同步購票！持有中信兄弟本季季票、猛象會及艾樂粉會員、中信兄弟聯名卡（需達消費門 檻）可優先購票，此次總冠軍戰贈品是中信在贏得挑戰賽後於慶祝儀式曝光的「黃潮套裝」，包含球員身上穿的「黃潮來襲Ｔ」及「黃潮來襲手搖旗」！

兄弟冠軍戰主場門票資訊。（中信兄弟提供）

購買 10月31日「內野全區」 門票，可獲得「黃潮來襲Ｔ（黃）」及「黃潮來襲手搖旗」乙組，購買「外野全區」門票，可獲得「黃潮來襲手搖旗」乙支；購買 11月2日「內野全區」門票，可獲得「黃潮來襲Ｔ（白）」及「黃潮來襲手搖旗」乙組，購買「外野全區」 門票，可獲得「黃潮來襲手搖旗」乙支。（贈品憑票根於入場時領取，「黃潮 來襲Ｔ」尺寸僅有 M 及 2XL，領取後恕不更換尺寸。）

中信兄弟總冠軍戰門票購買贈品。（中信兄弟提供）

另外，在總冠軍賽中也會繼續季賽中於洲際棒球場試辦的站立應援區，規劃一三壘側 CDEF 區 14-26 排區域為站立應援區，讓球迷可於球隊進攻時站起來為兄弟加油。

中信兄弟商品部在桃園客場時，將會在15:00 開始在右外野販售商品。而其他總冠軍賽相關資訊將陸續於「兄弟 Fans Club」粉絲團及中信兄弟官方網站發佈。

2017 總冠軍賽賽程

G1：10/28（六）17:05 中信兄弟ⓥⓢLamigo 桃猿@桃園

G2：10/29（日）17:05 中信兄弟ⓥⓢLamigo 桃猿@桃園

G3：10/31（二）18:35 Lamigo 桃猿ⓥⓢ中信兄弟@洲際（16:30 現場售票）

G4：11/2（四）18:35 Lamigo 桃猿ⓥⓢ中信兄弟@洲際（16:30 現場售票）

G5：11/4（六）17:05 中信兄弟ⓥⓢLamigo 桃猿@桃園

G6：11/5（日）17:05 中信兄弟ⓥⓢLamigo 桃猿@桃園

兄弟冠軍戰主場門票資訊。（中信兄弟提供）