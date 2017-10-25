日職》平均年薪最低完成「下剋上」 日媒讚橫濱洋教頭神調度

橫濱DeNA上演央聯史上最大「下剋上」壯舉。（圖片取自橫濱DeNA臉書）

〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA昨天全場敲出5轟，終場以9：3擊敗廣島，系列賽以4勝2敗打進暌違19年的總冠軍賽，將和軟銀隊爭奪「日本一」。日本媒體指出，橫濱DeNA該戰先發石田健太僅投1局失2分退場，後面6名牛棚投手連番上陣壓制對手，稱讚橫濱DeNA總教練拉米瑞茲（Alex Ramirez）是「神調度」。

昨天這場戰役，石田健太僅投1局失2分，拉米瑞茲果斷換投，由三嶋一輝、濱口遙大、三上朋友、艾斯科巴（Edwin Escobar）、巴頓（Spencer Patton）、終結者山崎康晃等6人，共8局投球僅失1分，後三名投手更是未讓對方敲安。

23日的比賽，橫濱把例行賽11勝的今永昇太，從先發調至中繼，繳出2局無失分的好投，拿下關鍵第三勝，這也是今永昇太生涯首次中繼登板。《Sponichi》指出，拉米瑞茲靈活的調度，昨天的比賽把先發的濱口遙大拉至中繼，調度相當靈活。

中央聯盟年度排名第3的DeNA，例行賽落後排名第1的廣島14.5場勝差，卻在季後賽首輪擊敗阪神，接著又淘汰廣島，上演央聯史上最大「下剋上」壯舉。

《Sponichi》報導，橫濱DeNA本季的平均年薪為2600萬日圓，是12支球團最廉價的隊伍，而軟銀平均年薪7013萬日圓是全日職球隊中最高，因此這場「日本大賽」對決，是最廉價的橫濱DeNA對上平均年均最高的軟銀。