NBA》詹皇客串控衛繳34分、13助攻 騎士賞公牛3連敗

詹姆斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕騎士主場迎戰公牛的比賽，靠著先發控衛「詹皇」詹姆斯（LeBron James）砍下34分13助攻，洛夫（Kevin Love）繳出雙十成績帶領下，終場騎士以119：112氣走公牛，賞給公牛3連敗。

今日騎士先發陣容有很大的變動，詹姆斯出任先發控衛，前次擔任先發控球後衛要追朔到2005年2月3日，「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）從板凳出發，另外洛夫也回歸熟悉的大前鋒位置，中鋒則由T.湯普森（Tristan Thompson）出戰。

首節開始公牛就打出10：2的攻勢強勢開局，不過詹姆斯在首節末段獨得10分，沒有讓公牛擴大領先優勢，首節打完以28：36落後。

第二節，板凳出發的「閃電俠」魏德帶領騎士替補陣容反攻，將比分慢慢追近，半場打完騎士以65：68落後3分。

下半場開始，公牛隊投籃突然找不到準心，讓騎士一口氣打出一波16：2的高潮，將比數逆轉，不過隨後公牛靠著J.哈勒戴（Justin Holiday）及瓦倫泰（Denzel Valentine）連拿10分，讓公牛以92：91，帶著1分領先進入第四節。

最後一節，洛夫及柯佛（Kyle Korver）連續命中3分球，讓騎士再度要回領先，關鍵時刻再靠著詹姆斯連續得分及助攻保住領先優勢，終場帶領騎士以119：112氣走公牛，公牛苦吞3連敗。

魏德。（今日美國）

此役詹姆斯出賽37分鐘，20投13中拿下34分13助攻3抄截，洛夫繳出20分12籃板雙十成績，替補的J.格林（Jeff Green）貢獻16分，魏德出賽18分鐘，7投5中拿下11分4助攻。

公牛方面J.哈勒戴17投8中拿下22分4籃板，馬卡南（Lauri Markkanen）貢獻19分8籃板，J.葛蘭特（Jerian Grant）繳出12分10助攻雙十成績。

賽後騎士主帥泰倫魯（Tyronn Lue）表示：「我們防守要更好一點，對上公牛這種隊伍，他們有很多跑動，球員很年輕。而我們打球一直很慢熱，我們不能每晚開局都打成這樣，我們今天替補表現不錯，我們要做得更好。」

而談到新陣容，泰倫魯表示，接下來3場比賽還是會繼續用這個陣容，將會持續觀察情況。

詹姆斯與洛夫。（法新社）