MLB》克蕭飆68年鬼神紀錄 道奇拿世界大賽首勝（影音）

〔體育中心/綜合報導〕世界大賽今開打,道奇克蕭(Clayton Kershaw)展現王牌風範,先發7局僅掉1分,加上國聯冠軍賽MVP組合泰勒(Chris Taylor)與透納(Justin Turner)持續發威,終場以3:1擊退太空人拔得頭籌。

克蕭今天先發7局僅被敲3支安打,包括4上柏格曼(Alex Bregman)的陽春砲掉1分,狂飆11次三振,沒有保送,追平1949年布魯克林道奇投手Don Newcombe最多三振無保送的世界大賽紀錄。

The World Series record for K in a game without a BB is 11 (Don Newcombe -- Game 1 in 1949).



Clayton Kershaw has 11 K and 0 BB right now.