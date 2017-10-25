MLB》克蕭飆68年鬼神紀錄 道奇拿世界大賽首勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽今開打，道奇克蕭（Clayton Kershaw）展現王牌風範，先發7局僅掉1分，加上國聯冠軍賽MVP組合泰勒（Chris Taylor）與透納（Justin Turner）持續發威，終場以3：1擊退太空人拔得頭籌。

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克蕭今天先發7局僅被敲3支安打，包括4上柏格曼（Alex Bregman）的陽春砲掉1分，狂飆11次三振，沒有保送，追平1949年布魯克林道奇投手Don Newcombe最多三振無保送的世界大賽紀錄。

The World Series record for K in a game without a BB is 11 （Don Newcombe -- Game 1 in 1949）.



Clayton Kershaw has 11 K and 0 BB right now. — John Fisher （@JohnnyPhisher） 2017年10月25日

泰勒和透納在國聯冠軍賽共同拿下系列賽最有價值球員，前者今在首局首球就砲轟太空人先發凱可，率隊先馳得點；透納則在6下平手僵局再從凱可轟出關鍵的2分砲，兩人包辦道奇所有分數，再度扮演關建角色。

克蕭投完7局退場，道奇2名牛棚投手摩洛（Brandon Morrow）、簡森（Kenley Jansen）迅速收拾最後6個出局數，此役僅花2小時28分就結束，寫下自從1992年世界大賽第四戰（2小時21分）以來最速比賽紀錄。

泰勒、透納雙轟影片：