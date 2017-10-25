NBA》塞爾提克三槍合砍65分 尼克苦吞開季3連敗

厄文。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕結束開季4天3戰艱辛旅程的塞爾提克，在休息3天後今日在主場迎戰尼克，靠著厄文（Kyrie Irving）、塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）三人合砍65分，帶領綠衫軍以110：89大勝尼克，賞給尼克開季3連敗。

比賽一開始，雙方你來我往陷入拉鋸戰，不過J.布朗在首節末段連得8分，帶領球隊打出一波10：0的攻勢，首節打完塞爾提克以30：17領先。

第二節，綠衫軍的替補陣容表現出色，拉金（Shane Larkin）的3分球讓塞爾提克將領先分數擴大至20分，半場打完以54：33大幅領先尼克。

比賽進入下半場，尼克仍無法將比數拉近，比分差距始終維持在近20分差，讓比賽早早進入垃圾時間，終場綠衫軍以110：89大勝尼克，尼克苦吞開季三連敗。

本場比賽厄文拿下20分7助攻，J.布朗也拿下全場最高的23分4籃板，新科探花塔圖姆則展現全能身手，拿下22分4籃板4抄截2火鍋。尼克方面坎特（Enes Kanter）拿下16分19籃板，陣中主力波辛傑斯（Kristaps Porzingis）手感欠佳，全場14投3中拿下12分5籃板。

賽後厄文對兩位小老弟J.布朗及塔圖姆的表現相當讚賞。厄文表示：「他們投進了一些關鍵球，將每天努力練習的成果表現在比賽場上。他們自我要求很高，我相當欣賞，他們讓我的工作變得更簡單，可以去做我想做的事，我真的為他們感到驕傲。」

塔圖姆。（歐新社）