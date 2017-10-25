MLB》神算交易達比修！ 美媒解釋為何道奇太聰明

達比修在太空人的美粒果球場戰績4勝1敗、防禦率僅2.16。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在克蕭7局好投帶領下，以3：1拿下世界大賽首勝。然而，太空人的噩夢尚未結束，因為接下來要面對的先發投手皆相當棘手，特別是第三戰先發達比修有。

《洛杉磯時報》今撰文表示道奇在世界大賽對上太空人，更加凸顯當初交易達比修是明智之舉。道奇預計推派的4名先發克蕭、希爾（Rich Hill）、達比修、伍德（Alex Wood），合計對目前的太空人打者對戰過305打數，被打擊率僅0.197，還飆出95次三振。

其中，達比修因過去5季待在同為美聯西區的遊騎兵，是對戰太空人經驗最豐富的投手，生涯總計對上14次，飆出的三振數（118次）比被安打（65支）還多兩倍，防禦率3.44，戰績5勝5敗。

達比修預定第三戰對上太空人，道奇安排他投客場其來有自，他生涯在美粒果球場先發6場防禦率僅2.16，太空人在主場面對達比修打擊率只有0.139，幾乎束手無策。

在憂心對上達比修前，太空人得先煩惱道奇明日先發希爾，生涯對戰10場，希爾拿了3勝1敗，防禦率僅2.68。一旦輸掉第二戰，恐怕得在主場面對更難纏的達比修，面臨被聽牌的絕對劣勢。

世界大賽首戰賽後，達比修在IG分享復古電玩的照片，直呼太懷念了，心情輕鬆。（取自IG）