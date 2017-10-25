中職》伍鐸總冠軍賽打頭陣 羅曼扛第2戰

中華職棒總冠軍賽前，中信兄弟到天母棒球場練球。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕備戰本週六開打的總冠軍賽，中信兄弟今天下午在天母球場練習，總教練史耐德也敲定前兩場先發投手，伍鐸打頭陣、第二場交給羅曼；史總表示，第三戰人選要視前兩場戰局而定，銳力、洪宸宇擇一。

中信兄弟總冠軍賽先發伍鐸。（記者陳志曲攝）

中信兄弟冠軍賽二戰將交給羅曼先發。（記者陳志曲攝）

中信兄弟投手銳力。（記者陳志曲攝）

伍鐸連三年幫助兄弟打進總冠軍賽，前兩年卻都鎩羽而歸，他當然很渴望一枚冠軍戒。他說，來台這三年都闖進季後賽，前兩年輸在最後關頭很可惜，今年一樣渴望勝利，每次機會來臨時都要掌握好，「最希望能拿下一座總冠軍！」

兄弟今年季後賽由年輕選手掛帥，伍鐸說，陣容與前兩年不同，老將較有經驗，但可以感覺出來年輕球員迫切上場的渴望心態，重點是上場都會全力以赴。

從開幕戰至今，伍鐸皆擔綱最重要角色，他說，不管投哪一場，都是一樣態度、享受打球帶來的樂趣，如果想著今天這場比賽很重要而影響投球，會亂了套，因此要用同樣心態面對。

史總表示，伍鐸也有可能扛起第一、四、六戰先發。伍鐸則說，即便對方是交手多次的猿隊，最重要是別失去投球原有的侵略性，勇敢和打者對決，雙方各有對策，誰執行成功就有勝算。

中信兄弟投手林煜清。（記者陳志曲攝）

中華職棒總冠軍賽前，中信兄弟到天母棒球場練球。（記者陳志曲攝）

中信兄弟到天母棒球場練球。（記者陳志曲攝）

中信兄弟到天母棒球場練球。（記者陳志曲攝）