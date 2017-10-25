NBA》易建聯最難以啟齒的過往 美媒公佈「椅子男」真相

易建聯的「椅子傳說」埋藏10年後總算真相大白。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國籃壇一哥易建聯過去征戰NBA時，曾被美國媒體揶揄為「椅子男」，酸他在選秀前試訓時只用椅子當對手，不過由於這段過往沒有任何影像佐證，因此外界至今仍是霧裡看花，美國媒體The Vertical的記者Chris Mannix昨發文釐清易建聯當年試訓的真相，將易建聯這埋藏10年的秘密公諸於世。

Chris Mannix指出，2007年時他曾親眼目睹易建聯的選秀試訓會，當時他人在中國，就有許多球隊到場一睹易建聯的狀況，不過那時易建聯的經紀人並未找來美國的職業球員與易建聯進行對抗，對手僅是中國國內大學生，至於用椅子進行試訓的傳聞卻是千真萬確，當時經紀人為向球團展示易建聯的掩護出手能力，在場上擺出不少椅子，讓易建聯透過跑位展現投籃能力。

因此Chris Mannix表示易建聯的「椅子傳說」為真實事件，不過他也認為這項傳聞有點被外界誇大，畢竟易建聯並非全程都與「椅子」對練，當時他也確實展現相當不錯的身體素質。

易建聯在2007年參加選秀，最後在第6順位被公鹿選中，NBA生涯5個球季下來，平均可以拿到7.9分、4.9籃板的成績。